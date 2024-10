O fundador de ‘Girls Gone Wild’, Joe Francis, afirma que está sendo extorquido no México

Joe Francisco afirma que uma “pessoa doente” está tentando extorquir dinheiro dele no México, ameaçando divulgar fotos dele para a polícia e informações confidenciais … então Joe está contando sua própria versão dos acontecimentos.

A fundadora de “Girls Gone Wild” acaba de postei as fotos ele afirma que está sendo extorquido… ele diz que mostram seus ferimentos em um suposto incidente em março, quando ele diz que foi espancado e assaltado à mão armada perto de sua enorme propriedade em Punta Mita.

Joe diz que estava correndo no campo de golfe do Punta Mita Resort, correndo Bill Gates‘, com seu guarda-costas seguindo atrás em uma Mercedes-Benz – quando oito homens armados mascarados apareceram e o agarraram, puxando-o para o mato sob a mira de uma arma.