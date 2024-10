O ‘funk’ defensivo dos Ravens é o maior obstáculo na busca pelo campeonato

CLEVELAND – O Baltimore Ravens teve a vitória em suas mãos faltando 1:03 para o fim do domingo, quando o safety All-Pro Kyle Hamilton teve o passe errado de Jameis Winston brevemente em suas mãos. Mas Hamilton balançou e depois largou o que teria sido a interceptação da vitória do jogo, proporcionando o momento mais doloroso no que tem sido uma série deles para a defesa dos Ravens este ano.

Uma jogada depois, o Baltimore perdeu de forma familiar quando o wide receiver do Cleveland Browns, Cedric Tillman, ficou atrás do safety do Ravens, Eddie Jackson, para uma recepção para touchdown de 38 jardas faltando 0:59 para o final do jogo. A derrota por 29-24 para os Browns encerrou uma seqüência de cinco vitórias consecutivas e ampliou o sofrimento do Baltimore com colapsos no final do jogo.

Foi a oitava derrota dos Ravens ao liderar nos dois minutos finais do quarto período desde o início da temporada de 2022. Esse é o maior número de perdas desse tipo na NFL nesse período.

Perto do meio da temporada, Baltimore (5-3) provou ter um ataque do calibre do campeonato e uma defesa vulnerável. O maior obstáculo para um título do Super Bowl são as falhas da defesa no final do jogo e as dificuldades na secundária.

Questionado sobre onde estariam os Ravens se a defesa estivesse jogando em um nível mais alto, o safety Ar’Darius Washington disse: “Quer dizer, provavelmente estaríamos invictos agora”.

Washington não está exagerando muito. Nas últimas duas derrotas do Baltimore – contra o Las Vegas Raiders e o Cleveland, últimos em suas divisões – o placar da vitória veio no minuto final.

“Sinto que trabalhamos duro”, disse Jackson. “Chegamos todas as semanas, trabalhamos duro nos treinos, [and] só temos que deixar isso se traduzir no jogo. Então, novamente, como eu disse, temos que fazer essas jogadas quando [the football] vem até nós. Eu tinha alguns deles por aí que me deixaram doente. Nós apenas temos que ir lá e fazê-los. Treinador [defensive coordinator Zach Orr] está nos colocando nessa posição para fazer essas jogadas. Nós apenas temos que sair desse medo em que estamos.”

Hamilton e o middle linebacker Roquan Smith não falaram com os repórteres após o jogo. Outros tentaram explicar como Baltimore passou de uma defesa historicamente dominante na última temporada – tornando-se a primeira a liderar a NFL em pontos permitidos, sacks e takeaways em uma única temporada – para uma das piores em 2024.

Houve algumas mudanças nesta entressafra nas derrotas de agente livre (pass rusher Jadeveon Clowney, inside linebacker Patrick Queen e safety Geno Stone) e saídas de treinador (o coordenador defensivo Mike Macdonald tornou-se o treinador principal do Seattle Seahawks, e dois outros assistentes tornaram-se coordenadores defensivos).

Sob Orr, que está em sua primeira temporada como coordenador defensivo, os Ravens estão em último lugar na defesa de passes (291,4 jardas por jogo) e estão empatados no maior número de passes para touchdown permitidos (17) em oito jogos. Eles desistiram de 40 finalizações de 15 jardas ou mais, o máximo na NFL.

“Somos os Ravens. Temos orgulho da defesa”, disse o defensor Nnamdi Madubuike. “Obviamente, todo mundo está se referindo ao quão bons fomos no ano passado e apenas comparando com este ano; simplesmente não é a mesma coisa… Este é um jogo que deveríamos ter vencido, e não vencemos, então é muito frustrante. “

Os Ravens caíram para 5-3 após uma derrota por 29-24 para o Cleveland Browns. Lauren Leigh Bacho / Imagens Getty

A defesa em dificuldades foi ainda mais prejudicada por lesões. Baltimore estava perdendo seus dois melhores cornerbacks no jogo de domingo, com o titular de sete anos Marlon Humphrey (joelho) e o cornerback novato do primeiro round Nate Wiggins (ombro/doença) inativos. Em seguida, os Ravens perderam dois atacantes defensivos no primeiro tempo, com Brent Urban sofrendo uma concussão no primeiro quarto e Michael Pierce sofrendo uma lesão na panturrilha no segundo.

Tudo isso fez com que os wide receivers do Cleveland corressem abertos no meio do campo e Winston ficasse muito tempo no pocket. Os Ravens se tornaram a primeira defesa nesta temporada a ceder mais de 20 pontos para os Browns.

“Quero dizer, é impossível realmente definir uma métrica [injuries]”, disse o técnico do Baltimore, John Harbaugh. “É obviamente um fator.”

Os Ravens também colocaram no banco o safety titular Marcus Williams. Em sete jogos, Williams quebrou dois passes e não fez nenhuma interceptação.

Faz apenas dois anos que Williams foi o principal agente livre dos Ravens, assinando um contrato de cinco anos no valor de US$ 70 milhões, com US$ 37 milhões garantidos.

“Estou muito confiante de que Marcus estará jogando um ótimo futebol pelo resto da temporada”, disse Harbaugh. “Vou apenas falar sobre ser um tipo de situação interna.”

Com Lamar Jackson e Derrick Henry, Baltimore pode somar pontos para vencer jogos. Mas os Ravens podem abrir mão de pontos com a mesma rapidez.

Baltimore permitiu o maior número de pontos no quarto período desta temporada (93), uma tendência preocupante que os jogadores sentem que podem corrigir.

“Temos orgulho de finalizar, e não fizemos isso – especialmente não fizemos hoje – mas vai dar trabalho, dia após dia, para nos destacarmos”, disse o cornerback do Ravens, Brandon Stephens.