O GM dos Yankees, Brian Cashman, critica o escândalo dos Astros em 2017 pela seca na World Series

TO escândalo de trapaça do Houston Astros em 2017 ainda paira sobre a Liga Principal de Beisebol, especialmente para os times que se sentem privados de suas vitórias legítimas. Tanto o New York Yankees quanto o Los Angeles Dodgers foram diretamente impactados pelo escândalo. Descobriu-se que os Astros usaram um elaborado sistema de roubo de sinais, o que lhes deu uma vantagem injusta durante os jogos da pós-temporada, incluindo a Série Mundial de 2017.

Para os Yankees e Dodgers, que perderam jogos críticos para o Houston, a dor desse escândalo ainda não desapareceu, e ainda é um assunto delicado para jogadores e executivos. Gerente geral dos Yankees Brian Cashman tem sido particularmente sincero sobre sua frustração. Os Yankees não vencem uma World Series desde 2009, e muitos críticos são rápidos em apontar a seca de títulos de 15 anos.

Mas Cashman não aceita. Em uma entrevista recente no MLB Network’s Calor alto, ele mirou no papel dos Astros na derrota na pós-temporada de 2017, dizendo: “Eu odeio a coisa dos 15 anos porque ela esquece completamente e desconsidera que alguma outra organização nos enganou quando estávamos no final.” Ele acrescentou: “Se você soubesse o que está acontecendo, acho que eles não estariam avançando, acho que estaríamos avançando.”

Naquele ano os Yankees estavam à beira de uma aparição na World Series lutando contra Houston na American League Championship Series (ALCS). A série durou sete jogos, com o time da casa vencendo todos os sete. O desempenho do Houston em casa, impulsionado por suas táticas de roubo de sinalização no Minute Maid Park, é o que mais dói em Nova York. Enquanto os Astros estatísticas ofensivas não eram excelentes na sérieacertando apenas 0,187 com uma porcentagem de 0,271 na base, sua capacidade de prever arremessos provavelmente fez a diferença nesses jogos acirrados.

Yankees ainda assombrados pela trapaça dos Astros nos playoffs de 2017

Para os Dodgers, a dor é igualmente real. Los Angeles alcançou a World Series naquele ano apenas para perder para os Astros em sete jogos. A ideia do que poderia ter acontecido permanece em ambas as equipes. Como disse Cashman, o escândalo “não reflete com precisão a história.”

Os Yankees podem ter chegado à World Series entre 2009 e 2024, e os Dodgers poderiam ter conquistado o segundo campeonato em quatro anos, se Houston não tivesse trapaceado.

Embora os jogadores do Astros tenham escapado da punição, o legado de suas ações continua a assombrar aqueles que derrotaram. Para os Yankees e Dodgers, 2017 sempre será um caso de “e se?”