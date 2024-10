O golpe de Mizzou QB Brady Cook no 12º ‘fogo aceso’ sob o Texas A&M

COLLEGE STATION, Texas – O número 25 do Texas A&M registrou sua maior vitória sobre um time dos 10 primeiros na história do programa no sábado, com uma derrota por 41 a 10 sobre o número 9 do Missouri e apreciou a assistência do quarterback do Tigers, Brady Cook.

Antes de ir para o Texas, Cook foi questionado sobre como o Missouri se preparou para jogar diante da multidão no Kyle Field. “O ruído no treino é realmente mais alto”, disse ele, atribuindo isso aos alto-falantes usados ​​para simular o ambiente de jogo.

O técnico do Aggies, Mike Elko, não pareceu se importar com os comentários feitos aos 97.049 fãs do Texas A&M presentes.

“O 12º Homem certamente ouviu algumas das declarações sobre como era fácil jogar em Kyle Field, e isso foi bom”, disse Elko com um sorriso depois que os Aggies melhoraram para 5-1 e 3-0 na SEC.

Cook finalizou 13 de 31 para 186 jardas com um touchdown e foi pressionado em 13 de 37 rebatidas, apesar dos Aggies terem acertado apenas sete vezes, de acordo com a ESPN Research.

O lado defensivo do Texas A&M, Nic Scourton, que teve 1,5 sacks e 2,5 tackles por derrota, disse que os comentários motivaram o time.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

“Eles meio que acenderam um fogo embaixo de nós”, disse ele. “Entrar em nossa casa, como pré-entrevistas, falar mal de Kyle Field, vir aqui e pisar em nosso campo e coisas assim. Acho que os caras estavam realmente motivados para ir lá e ser dominantes.”

E os Aggies eram dominantes. Eles lideraram por 24 a 0 no intervalo, antes de Le’Veon Moss correr 75 jardas para um touchdown na primeira jogada do segundo tempo. Ele disse que também levou os comentários do estádio para o lado pessoal.

“Definitivamente. Eles pensaram que estavam vindo buscar um pedaço de bolo”, disse Moss.

Moss correu para 138 jardas, o recorde de sua carreira, com três touchdowns. Missouri teve apenas 79 jardas no primeiro tempo e terminou com 254 jardas no total, permitindo 512 para os Aggies.

Depois que o terceiro placar de Moss deu aos Aggies uma vantagem de 41-7, os fãs começaram a gritar “superestimado”.

Na sexta-feira, o wide receiver do Missouri, Theo Wease Jr., postou uma história no Instagram dizendo que recebeu uma “boa recepção calorosa em College Station”, com uma foto de um cobertor Texas A&M com uma nota que parecia ser do canto de Aggies, Will Lee IV, que disse: “Acostume-se com este cobertor… Será real amanhã.”

Um porta-voz da Texas A&M chamou isso de “notícia falsa” e Elko sugeriu que era um pouco de habilidade do técnico do Tigers, Eli Drinkwitz. Lee também respondeu nas redes sociais na sexta-feira, negando que tenha sido ele quem enviou o cobertor.

“Minha sugestão é que vocês perguntem a Eli de onde veio isso”, disse Elko. “Porque tenho uma forte sensação de que isso veio do outro lado e não teve nada a ver com Texas A&M, Will Lee ou qualquer pessoa aqui.”

Não fui eu👍🏾 https://t.co/NVULRbvD7d – William “O Cobertor” Lee (@TheBlanket8) 4 de outubro de 2024

O jogo também marcou o retorno do quarterback do Aggies, Conner Weigman, que machucou a articulação AC do ombro de arremesso na derrota de abertura da temporada para o Notre Dame, e agravou a situação na semana 2 contra McNeese. Marcel Reed foi titular nos últimos três jogos pelos Aggies.

Weigman, que foi uma decisão em tempo de jogo, esteve no comando o dia todo, acertando 18 de 22 para 276 jardas, e Elko fez uma defesa apaixonada de seu quarterback titular após quadro de mensagens e especulações nas redes sociais sobre o caráter do quarterback. Weigman teve um início de temporada péssimo, acertando 12 de 30 para 100 jardas e duas interceptações na derrota para o Notre Dame.

“Vou dizer isso porque precisa ser dito”, disse Elko. “Você pode desafiar Conner pela forma como ele joga e pode ficar chateado com Conner pela forma como ele joga a bola. Algumas das coisas que foram ditas sobre esse garoto e escritas sobre ele – não por vocês, vocês foram ótimo – é constrangedor. Esse garoto é um vencedor. Ele é um competidor. Ele faz tudo o que precisa para o futebol americano do Texas A&M.

Scourton elogiou o quarterback, dizendo que ele é “um cachorro”.

“Para ver o que ele está passando, a mídia falando mal dele e coisas assim e ele apenas brigando, [Weigman’s] um guerreiro”, disse Scourton. “Grande jogador, grande competidor, e ele não desiste de nada.”

Elko disse que os Aggies colocaram a derrota para os irlandeses no espelho retrovisor após um início de 3 a 0 na SEC.

“Todos em nosso programa eram donos disso”, disse Elko. “Então, não sei se é outra coisa senão que tivemos uma noite ruim e voltamos ao trabalho para melhorar. E estamos vendo progresso desde então. temos que continuar fazendo isso. Isso não se torna uma declaração, temos que continuar fazendo isso.