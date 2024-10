O golpe dos Buccaneers contra o Saints supera os trolls da semana 6

Os confrontos divisionais em toda a NFL trouxeram postagens mesquinhas nas redes sociais.

Os Tampa Bay Buccaneers dominaram o New Orleans Saints. O Indianapolis Colts venceu o Tennessee Titans por pouco. E na quinta-feira, o San Francisco 49ers derrotou o Seattle Seahawks fora de casa.

Aqui estão os principais trolls da semana 6.

Os Buccaneers não deixaram dúvidas na vitória sobre o Saints.

Tampa Bay superou o New Orleans por 27 a 0 no segundo tempo e acumulou um total de 594 jardas ofensivas. Baker Mayfield arremessou 325 jardas, mais quatro touchdowns e três interceptações – os Buccaneers são o terceiro time desde 2000 a marcar 50 pontos, apesar de lançar três interceptações, de acordo com a ESPN Research.

Tampa Bay tinha um troll simples voltado para seus rivais de divisão, fazendo referência a uma letra do rapper Bankroll Fresh de Atlanta para mostrar os fãs dos Buccaneers assumindo o controle do Caesars Superdome. Eles também postaram um vídeo de Mayfield silenciando a torcida local.

Com Joe Flacco de volta ao centro, os Colts conseguiram sua terceira vitória em quatro jogos e a primeira em ação divisional.

Os Titãs tiveram a chance de vencer o jogo, recebendo a bola faltando 22 segundos para o fim. Mas a tentativa lateral falhou. Flacco arremessou para 189 jardas e dois touchdowns, enquanto Will Levis teve apenas 95 jardas com um touchdown, e eles tiveram uma interceptação cada.

Indianápolis optou por um tema “Music City” para seu troll no Tennessee.

Não é um show ruim. 🎸 pic.twitter.com/SC6P8az3uV – Indianápolis Colts (@Colts) 13 de outubro de 2024

O Houston Texans estragou o primeiro início de carreira de Drake Maye, saltando para uma vantagem de 14-0 e nunca mais olhando para trás.

O quarterback do New England Patriots arremessou 243 jardas e três touchdowns, mas também teve duas interceptações e um fumble perdido em sua estreia. CJ Stroud teve 192 jardas de passe e três touchdowns.

Houston percorreu a Nova Inglaterra várias vezes, incluindo uma reviravolta em uma cena famosa de “Gênio Indomável”, que acontece em Boston. Os texanos também legendaram sua postagem com a frase “faça seu trabalho” do ex-técnico do Patriots, Bill Belichick.

FIZEMOS O NOSSO TRABALHO ‼️ pic.twitter.com/x4DVHZUizf – Houston Texans (@HoustonTexans) 13 de outubro de 2024

Combate de domingo ou não, os 49ers ainda fizeram questão de zombar dos Seahawks após a vitória.

San Francisco reuniu um total de 483 jardas ofensivas e forçou três reviravoltas em um jogo completo. O resultado coloca os dois times em 3-3 e empatados em primeiro lugar na NFC West.

Os 49ers zombaram da casa dos Seahawks, “Lumen Field”, em seu troll pós-jogo.