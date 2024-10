O grand slam de Francisco Lindor leva o Mets ao NLCS e expulsa o Phillies

NOVA IORQUE – Francisco Lindor fez um grand slam na sexta entrada – sua última tacada em uma temporada extraordinária cheia delas – e o New York Mets alcançou a National League Championship Series com uma vitória por 4 a 1 sobre o Philadelphia Phillies na quarta-feira.

Edwin Diaz eliminou Kyle Schwarber com dois corredores a bordo para encerrá-lo, quando Nova York derrotou o rival Phillies no jogo 4 de sua série melhor de cinco divisões, encerrando uma série de pós-temporada em casa pela primeira vez em 24 anos.

O rebatedor do Mets, Francisco Lindor, recebe um abraço de Brandon Nimmo depois de acertar um grand slam na sexta entrada na vitória de Nova York por 4 a 1 sobre a Filadélfia para avançar para a NL Championship Series. EPA/SARAH YENESEL

Após três dias de descanso, Nova York abrirá o NLCS melhor de sete no domingo, no San Diego Padres ou no Los Angeles Dodgers. San Diego manteve uma vantagem de 2 a 1 em seu NLDS antes do jogo 4 na noite de quarta-feira.

Para o campeão da NL East, Phillies, que venceu 95 jogos e terminou seis à frente do wild card Mets durante a temporada regular, foi uma saída amarga no início dos playoffs e um retrocesso decepcionante depois que avançou para a World Series de 2022 e depois perdeu os jogos 6 e 7 do 2023 NLCS em casa para o Arizona.

Depois de ficar aquém novamente em outubro, Bryce Harper e os Phillies ainda buscam o tricampeonato da franquia.

Talvez ansioso demais com tanta coisa em jogo, o Mets deixou as bases carregadas no primeiro e no segundo e prendeu oito corredores no total nas primeiras cinco entradas.

Eles colocaram três corredores novamente no sexto lugar, desta vez sem ninguém de fora, antes do rebatedor nº 9, Francisco Alvarez, atacar com força na base contra o apaziguador do All-Star Jeff Hoffman.

Com a temporada em jogo, o técnico do Phillies, Rob Thomson, convocou o mais próximo Carlos Estevez para enfrentar Lindor, que acertou uma bola rápida de 2 a 1 a 99 mph no bullpen da Filadélfia no centro-direito, levando a multidão lotada de 44.103 pessoas a um delírio. , saltando, frenesi latejante.