O guarda dos Colts, Will Fries, fará uma cirurgia devido a uma lesão grave na tíbia

JACKSONVILLE, Flórida – O armador direito do Colts, Will Fries, sofreu uma grave lesão na tíbia direita na derrota de domingo para o Jaguars e será submetido a uma cirurgia no domingo à noite em Jacksonville, disse o técnico Shane Steichen.

Fries se machucou faltando 5:22 para o fim do terceiro quarto da derrota por 37-34, quando ele, enquanto bloqueava o running back Trey Sermon, foi pego entre dois defensores do Jaguars em uma pilha e viu sua perna dobrar desajeitadamente.

A equipe médica da equipe atendeu Fries em campo e finalmente colocou sua perna engessada, indicando uma possível fratura. Fries foi colocado em uma tabela e levado para fora do campo e levado para o vestiário.

“Nossas orações estão com ele e sua família”, disse Steichen após o jogo.

Uma fonte disse a Adam Schefter da ESPN que Fries sofreu uma fratura.

A lesão de Fries agrava outros problemas de lesão dos Colts, incluindo a lesão oblíqua que afastou o quarterback Anthony Richardson e a entorse no tornozelo que manteve o running back Jonathan Taylor fora.

O elenco restante não conseguiu encontrar uma forma de vencer, algo que se tornou a norma em Jacksonville. Indianápolis perdeu sua décima disputa de estrada consecutiva para os Jaguars, uma seqüência que agora abrange 3 treinadores principais, 8 zagueiros titulares e 2 continentes. (Os Colts foram o time de estrada na derrota de 2016 para Jacksonville, em Londres.)

No domingo, os Colts fecharam uma desvantagem de 14 pontos no quarto período com dois gols no final, apenas para desistir de um field goal da vitória faltando 17 segundos para o fim.

“Esta é a Liga Nacional de Futebol”, disse Steichen. “Isso não é fácil. Nossos rapazes lutam, lutam, arranham e arranham, e só temos que encontrar maneiras no final. Hoje foi difícil.”