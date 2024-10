O herdeiro de Patrick Mahomes não é Lamar Jackson, diz a lenda do Steelers, Terry Bradshaw, que coloca um nome surpresa na lista

Terry Bradshaw é uma verdadeira lenda no mundo da NFL. Conhecido por sua liderança, coragem e braço poderoso, Bradshaw liderou o Pittsburgh Steelersa quatro vitórias no Super Bowl durante sua carreira de 14 anosganhando honras de MVP do Super Bowl duas vezes. Ele foi introduzido no Hall da Fama do Futebol Profissional em 1989, consolidando seu legado como um dos maiores de todos os tempos.

Depois de se aposentar, Bradshaw fez a transição para uma carreira de sucesso na radiodifusão, tornando-se um dos pilares do domingo da NFL da Fox Sportsonde sua personalidade divertida e conhecimentos de futebol especializados o mantiveram relevante no mundo dos esportes por décadas.

Patrick Mahomes estimula os Chiefs com um discurso apaixonado antes do jogo antes do confronto do Saints

Recentemente, Bradshaw opinou sobre o estado atual dos quarterbacks da NFL e quem ele acredita que assumirá as rédeas no futuro. Sem surpresa, ele escolheu a estrela do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, como o melhor zagueiro do jogo no momento.

“Considerando os Super Bowls que ele ganhou recentemente“, disse Bradshaw, Mahomes ainda é o líder da liga. Com seus dois prêmios de MVP, três aparições no Super Bowl e inúmeras jogadas de cair o queixo, Mahomes continua sendo um eterno favorito nas conversas sobre MVP.

O novato QB Bradshaw acredita que destronará Mahomes

No entanto, quando questionado sobre quem ele acredita que será o melhor quarterback daqui a três anos, Bradshaw teve uma resposta inesperada: “Daniels de Washington.” Jayden Daniels, o quarterback novato do Washington Commanders, chamou a atenção de Bradshaw com suas performances incríveis nesta temporada. “TA maneira como Daniels começou sua carreira na NFL não me surpreende”, disse Bradshaw, destacando como Daniels rapidamente provou ser uma estrela em ascensão.

As estatísticas de Daniels confirmam os grandes elogios de Bradshaw. Em seus primeiros cinco jogos, Daniels fez história na NFL ao se tornar o primeiro jogador a lançar mais de 1.000 jardas e correr por mais de 250 jardas nesse curto espaço de tempo. Sua classificação de aprovação de 106,3% também o coloca acima de outros novatos de destaque, como CJ Stroud, dos Texans.

Bradshaw não é o único impressionado com Daniels; até Lamar Jackson, o atual MVP, percebeu. Após o recente confronto, Jackson disse: “Daniels merece todo o hype que está recebendo. Ele fez um jogo tremendo lá fora.“

Embora alguns tenham comparado Daniels a Jackson devido às suas capacidades de dupla ameaça, Daniels não está entusiasmado com as comparações. “Não gosto quando as pessoas tentam me comparar com Lamar. Somos dois jogadores diferentes. Eu quero ser conhecido como Jayden Daniels, não o próximo tal e tal”, afirmou Daniels. Ainda assim, com seu início recorde e o endosso de Bradshaw, está claro que Daniels está no caminho da grandeza.