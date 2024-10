O heroísmo de David Fry lidera os Guardiões sobre os Tigres e força o Jogo 5

DETROIT – O rebatedor David Fry acertou um home run de duas corridas na sétima entrada, depois marcou uma corrida de segurança na nona para ajudar o Cleveland Guardians a forçar um jogo 5 decisivo contra o Detroit Tigers em sua Divisão da Liga Americana Série com vitória por 5 a 4 na noite de quinta-feira.

“David Fry é um dos melhores jogadores de beisebol desta liga”, disse o técnico do Guardians, Stephen Vogt.

Cleveland encerrou uma seqüência de 11 derrotas em jogos eliminatórios da pós-temporada desde o jogo 6 da World Series de 1997, depois que Emmanuel Clase registrou cinco eliminações em sua terceira defesa de várias entradas do ano.

“É vencer ou voltar para casa”, disse Vogt. “Você quer que seus melhores arremessadores estejam disponíveis o maior tempo possível.”

O favorito do prêmio AL Cy Young, Tarik Skubal, iniciará o jogo 5 para os Tigers na tarde de sábado em Cleveland.

“É sempre reconfortante ter Tarik Skubal em jogo”, disse o técnico do Detroit, AJ Hinch.

O vencedor avança para o AL Championship Series contra o New York Yankees a partir de segunda-feira.

“Ainda estamos a uma vitória de distância”, disse o jogador da primeira base do Detroit, Spencer Torkelson. “Essa é a mentalidade. Não queremos que seja fácil. Sabíamos que não seria fácil.”

Fry disse que a resiliência dos Guardiões não foi nenhuma surpresa.

“Mostramos isso durante todo o ano, esses caras são assim”, disse ele. “Temos um monte de caras durões. Perdemos por 2 a 1 e estamos no vestiário como se fosse apenas mais um dia. Aparecemos prontos para jogar para tentar a vitória. E vamos vencer o jogo 5.”

Prestes a chegar ao ALCS pela primeira vez desde 2013, os Tigres superaram uma desvantagem de 2 a 1 quando Zach McKinstry marcou no quinto e Wenceel Pérez marcou no sexto.

Steven Kwan destacou Sean Guenther com duas eliminações no sétimo.

Beau Brieske lançou uma bola sem gols por 5⅓ entradas em quatro jogos na pós-temporada antes de Fry, rebatendo para Kyle Manzardo, acertar uma bola rápida em uma placa publicitária entre os dois bullpens à esquerda para o segundo pit-homer na história da pós-temporada de Cleveland, depois de Hank Majeski no jogo 4 da Série Mundial de 1954.

Isso acalmou os 44.923 torcedores que estabeleceram um recorde de público nos playoffs pelo segundo dia consecutivo no Comerica Park, de 25 anos.

David Fry, do Cleveland, comemora depois de acertar um home run de duas corridas na sétima entrada contra o Detroit durante o jogo 4 do ALDS no Comerica Park. Rick Osentoski/Imagn Imagens

Fry se tornou o quarto jogador na história da pós-temporada com um RH verde e acertado ao enfrentar a eliminação, juntando-se a Jake Bauers (2024), Trot Nixon (2003) e George Vukovich (1981).

“Um ótimo jogo de beisebol”, disse Vogt.

Clase preservou uma vantagem de 4-3 no oitavo, quando escapou de um segundo e terceiro congestionamento ao eliminar Trey Sweeney em um cortador de 160,9 mph quando o capacete do batedor caiu.

Brayan Rocchio e Kwan acertaram uma única derrota no nono e Fry voltou para o apaziguador Will Vest. Rocchio deslizou de cabeça para vencer o backhand de Vest, aumentando a vantagem para 5-3.

Isso provou ser importante.

O rebatedor Justyn-Henry Malloy dobrou na liderança no final do nono, avançou no groundout de Parker Meadows e marcou no groundout de Jace Jung.

Clase, que desistiu do home run de três corridas de Kerry Carpenter na nona entrada da derrota por 3 a 0 no jogo 2, eliminou Matt Vierling, que não conseguiu controlar seu golpe em um cortador rasteiro e externo.

“Fiquei muito animado para chegar ao monte, especialmente para receber de volta a confiança do técnico para me colocar nessa função e nessa responsabilidade”, disse Clase por meio de um intérprete.

Lane Thomas encerrou a seqüência de 20 entradas sem gols dos Guardians com um único RBI de duas eliminações na primeira partida de Reese Olson, que não permitiu uma corrida na primeira entrada de 22 partidas na temporada regular

Sweeney acertou uma mosca de sacrifício no segundo e Jose Ramirez colocou Cleveland à frente com um home run de Tyler Holton na quinta entrada, encerrando uma derrapagem de 0 de 10.

SALA DO TREINADOR

Carpenter machucou o tendão da coxa esquerda quando marcou no sexto e foi atingido no sétimo.

“É preocupante, mas vou adiar qualquer pensamento até que os médicos me atualizem e ele obtenha imagens e todas as coisas que precisamos fazer antes de sábado”, disse Hinch.

PRÓXIMO

O canhoto Matthew Boyd pode iniciar o jogo 5 para os Guardians, cujo último jogo 5 foi uma derrota para os Yankees no 2022 ALCS. Vogt disse que a equipe tomará essa decisão na sexta-feira.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.