O ícone da Penn State, Kerry Collins, gosta do que vê em Drew Allar

STATE COLLEGE, Pensilvânia – Na noite anterior ao Peach Bowl do ano passado, Drew Allar conheceu o último quarterback da Penn State invicto. Kerry Collins, nomeado capitão honorário do jogo contra Ole Miss, jantou com Allar e a equipe em seu hotel.

Os Leões de Nittany têm se gabado de zagueiros vencedores ao longo dos anos. Mas desde que impulsionou o Penn State para um recorde de 12-0, três décadas atrás, Collins, de 1,80 m, não encontrou um passador prototípico do Penn State que o lembrasse de quando ele jogava – até Allar.

“Ele é fisicamente imponente”, disse Collins, escolhido com a quinta escolha no draft de 1995 pelo Carolina Panthers antes de jogar 17 temporadas na NFL. “Ele tem um corpo e um conjunto de habilidades da NFL. Há outros caras que tiveram um tremendo sucesso. Mas eu não diria necessariamente o que eles traduziram no que é necessário na NFL. … Drew tem isso, cem por cento. “

A caminho do confronto de sábado na USC, o quarto colocado Nittany Lions começou com 5 a 0 pela quarta temporada consecutiva, o único programa da FBS a realizar o feito, de acordo com a ESPN Research. Mas por trás de Allar e sua estrutura de 1,80 metro, semelhante a Collins, Penn State tem esperanças de chegar à sua primeira aparição nos playoffs.

Drew Allar tem Penn State 5-0 antes de uma reunião com a USC. Matthew O’Haren/Imagn Imagens

Para Allar, Collins é um modelo de tudo o que ele e esses Leões de Nittany podem alcançar. Caminhando pelas instalações esportivas, ele vê diariamente fotos de Collins, uma lembrança constante do time de 1994 que terminou em segundo lugar nas pesquisas, atrás do campeão nacional Nebraska.

“Ser capaz de entender um pouco o seu cérebro foi muito legal”, disse Allar. “Sua maior mensagem foi absorver tudo, aproveitar… e fazer tudo o que puder para melhorar e se colocar em posição de ajudar seu time a vencer.”

Collins viu Allar fazer exatamente isso.

Em muitos aspectos, Allar teve uma primeira temporada marcante como titular no ano passado. Ele passou por 25 touchdowns com apenas duas interceptações para a segunda melhor proporção de touchdown por interceptação do país, atrás de Bo Nix, do Oregon, que agora é titular no Denver Broncos.

No entanto, quando mais importava, o ataque de Penn State faltou força, especialmente nas derrotas para Ohio State e Michigan. Allar completou apenas 18 de seus 42 passes contra os Buckeyes e arremessou apenas 70 jardas contra os Wolverines.

Embora os Nittany Lions tenham vencido 10 jogos, Allar ficou em 92º lugar com apenas 6,8 jardas por tentativa de passe.

Durante a entressafra, o técnico James Franklin contratou o coordenador ofensivo Andy Kotelnicki, do Kansas, para ajudar a desbloquear o grande braço de Allar.

“Você o vê arremessar, ele tem a habilidade de arremessar a bola como poucas pessoas”, disse Franklin. “Ele tem o tamanho para aguentar no bolso do ponto de vista da durabilidade e então ele tem a habilidade de subir no bolso, através de um tackle de braço, e fazer um grande arremesso.”

Com o ataque de campo de estilo profissional de Kotelnicki, Allar agora está convertendo esses grandes arremessos. Ele ocupa o quinto lugar nacionalmente no QBR (88,8) e o quinto com uma média de 10,7 jardas por tentativa.

“Acho que ele recuperou a confiança”, disse o tight end Tyler Warren. “Mostrando confiança não apenas em si mesmo, mas também em nosso ataque.”

Como resultado, o ataque está jogando com mais confiança. Ladeado pelo versátil Warren e pelo dinâmico running back de Nicholas Singleton e Kaytron Allen, os Nittany Lions estão em 10º lugar na EPA ofensiva (pontos esperados adicionados).

“Ele tem todas as ferramentas para ser um bom quarterback da NFL,… muito talentoso”, disse um executivo de pessoal da NFL que elogiou o aumento de precisão de Allar. “Ele foi autorizado a jogar mais no campo este ano… a flecha está definitivamente apontando para cima.”

Collins passou a acreditar no potencial de Allar apenas observando-o se aquecer antes do Peach Bowl.

“Como a bola sai da mão dele, ele acertou”, disse Collins. “Tem um bom chicote e um bom estalo no braço. Todas as ferramentas físicas estão lá.”

Kerry Collins levou a Penn State a uma temporada de 12-0 em 1994. Doug Pensinger/ALLSPORT

Collins tinha todas as ferramentas quando chegou ao State College. Mas, como Allar, ele lutou em confrontos contra Ohio State e Michigan em 1993, ano inaugural da Penn State no Big Ten. Os Nittany Lions marcaram apenas um touchdown na derrota para Michigan. Na semana seguinte, Collins lançou quatro interceptações em uma derrota no estado de Ohio.

Collins disse que a experiência dessas duas derrotas preparou os Leões de Nittany para a temporada de 1994.

“De repente, simplesmente deu certo”, disse Collins. “Tínhamos essa coragem. Tínhamos aquela atitude de que, não importa a situação, vamos intensificar.”

Os Nittany Lions repletos de estrelas apresentavam o running back da América Ki-Jana Carter e o tight end Kyle Brady, que se tornaram os 10 primeiros escolhidos no draft, ao lado de Collins.

Em jogos consecutivos, Penn State derrotou Michigan por 31-24 e depois derrotou Ohio State por 63-14; nessa vitória, Collins arremessou 256 jardas sem virar.

Os Nittany Lions terminariam invictos, passando pelo Oregon no Rose Bowl.

“Tínhamos tanta crença e confiança em quem éramos e no que estávamos fazendo, que foi como, ‘OK, próximo’”, disse Collins. “Não importava o capacete que eles usavam, a cor da camisa. … E do ponto de vista do quarterback, eu tive que aprender – e me tornei bom – a não ter emoções e obviamente estar pronto para jogar. chame isso de ser frio e calculista.”

Collins vê Allar desenvolvendo uma atitude semelhante.

“Estar um pouco perto do garoto e apenas ouvir coisas sobre ele, ele é um garoto sério”, disse Collins. “Ele leva isso a sério. Ele quer se sair bem.”

Duas semanas atrás, para o baile, a Penn State homenageou o time de 1994. Apesar de ser o coordenador ofensivo da Summit High School em Spring Hill, Tennessee, Collins ainda conseguiu, junto com Carter, o capitão honorário no sorteio.

Allar não apresentou grandes números em uma vitória difícil por 21 a 7 sobre o 23º colocado de Illinois. Mas ele ainda projetou o touchdown decisivo no final do quarto período.

“Ele nos disse no amontoado que vamos terminar esta viagem”, disse Singleton. “Ele traz energia… mostra o tipo de líder que ele é.”

Allar disse que espera um dia seguir os passos de Collins e se tornar titular da NFL. Mas, no momento, ele está focado em ajudar esses Leões de Nittany a atingirem seu potencial.

“Temos aspirações realmente grandes”, disse ele.

Collins esteve terrivelmente perto de levar a Penn State ao seu terceiro campeonato nacional, e o primeiro desde 1986. Em Allar, ele vê um passador que pode finalmente empurrar os Nittany Lions de volta ao topo.

“Eu pude vê-los realmente atingindo seu ritmo e sendo um problema para as pessoas nos playoffs”, disse ele. “E quando chegar a hora de fazer as jogadas que um quarterback precisa fazer, acredito que Drew pode e irá fazê-lo.”