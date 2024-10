O impacto de Hamlin em 24 horas transcende o momento chocante da noite de segunda-feira

ORCHARD PARK, NY – As luzes do Highmark Stadium diminuíram enquanto o Buffalo Bills se preparava para sair do túnel. A fumaça encheu o campo sob uma tonalidade rosa.

A defesa inicial foi anunciada uma por uma antes do primeiro jogo do time “Monday Night Football” desta temporada, Semana 3, contra o Jacksonville Jaguars.

Quando o segurança Taylor Rapp foi chamado para fora do túnel pop-up, o último jogador estava pronto para emergir. Este momento de significado não passou despercebido a Damar Hamlin, que fez o sinal da cruz antes de esticar os braços, circulando e depois erguendo os punhos quando seu nome era chamado, recebendo os aplausos que choviam.

Hamlin correu em meio à fumaça e se juntou a seus companheiros.

Os Bills venceram os Jaguars por 47-10.

As segundas-feiras foram importantes na carreira de Hamlin na NFL. Foi durante um jogo do “Monday Night Football” na semana 17 da temporada de 2022, quando Hamlin sofreu uma parada cardíaca contra o Cincinnati Bengals, desencadeando uma onda de preocupação e simpatia que transcendeu o futebol nos dias e semanas seguintes.

Foi também no “Monday Night Football” – a explosão dos Jaguars – quando ele gravou sua primeira interceptação na carreira. Os dias intermediários viram Hamlin progredir de um safety reserva com um futuro incerto para um titular na defesa do Bills.

Com inúmeras segundas-feiras pela frente – começando com uma excursão do MNF contra o New York Jets (20h15 horário do leste dos EUA, ESPN) em que os Bills estão tentando sair de uma crise de dois jogos – Hamlin está trabalhando para fortalecer seu papel no campo enquanto aumenta seu impacto fora dele.

“Não vou mentir, as noites de segunda-feira são um pouco mais significativas para mim, mas estou tão envolvido no meu processo que talvez quando tudo estiver dito e feito e eu estiver de volta refletindo e fazendo o que quer que seja fazendo depois de terminar de jogar e assistir ‘Monday Night Football’ [will] provavelmente será muito mais especial para mim”, disse Hamlin.

OS EVENTOS DE Segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, ficará para sempre com Hamlin.

Naquela noite, em Cincinnati, os Bills e os Bengals se enfrentariam para um confronto importante da Semana 17, à medida que os playoffs da AFC se aproximavam. A semente número 1 da conferência estava em disputa.

Hamlin desmaiou no primeiro quarto depois de fazer um tackle e foi ressuscitado com RCP que salvou vidas administrada pelo treinador esportivo Denny Kellington. Toda a organização e o público apoiaram Hamlin e o impacto emocional foi significativo para todos os envolvidos.

Os acontecimentos de segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, ficarão para sempre com Damar Hamlin. AP Foto/Scott Boehm

Depois de estadias no Centro Médico da Universidade de Cincinnati e mais tarde no Centro Médico Geral de Buffalo/Instituto Vascular Gates, Hamlin continuou seu processo de recuperação. Assim que recebeu autorização médica para retornar ao futebol em abril de 2023 – após reunião com especialistas em Buffalo e três especialistas adicionais em todo o país – Hamlin diz que adotou uma abordagem diária para obter a clareza mental necessária para retornar.

Os médicos determinaram que a causa da parada cardíaca de Hamlin foi commotio cordis, que pode ocorrer quando alguém sofre um impacto repentino e contundente no peito. Cerca de 10 incidentes são relatados nos EUA a cada ano.

Hamlin diz que decidiu continuar jogando futebol não para provar que alguém estava errado, mas por causa dos sonhos que sempre teve.

“O futebol sempre foi minha paixão”, disse Hamlin. “Eu nunca quis fazer mais nada na minha vida.”

Hamlin começou a treinar com companheiros na primavera de 2023. Ele participou de algumas atividades, mas sem capacete. O capacete voltou no início de junho, e um primeiro dia com protetores em um treino foi seguido durante o campo de treinamento.

Antes do acampamento, Hamlin e o treinador atlético Nate Breske fizeram exercícios nas instalações de treino interno da equipe para conseguir algum contato com ele.

“Houve uma preocupação, obviamente inicialmente, sobre como seria seu jogo”, disse o ex-técnico de defesas do Bills e coordenador de passes, John Butler, sobre como Hamlin ficou após o tempo fora, “e obviamente respeitamos o processo que iria acontecer. demorou para passar por isso, mas como ele se recuperou na reabilitação, seu jogo estava no mesmo nível, mas também sabíamos que iria continuar a melhorar.”

Hamlin, 26 anos, deixou claro ao longo do caminho que entendia o exemplo que estava dando, mas não quer que seu incidente de parada cardíaca o defina.

“Agradeço a todos em todo este edifício, de cima para baixo, por me apoiarem e me darem o espaço que me permitiu curar e ter meu processo exatamente como eu precisava”, disse Hamlin. “Isso realmente me impulsionou a me permitir ser livre nesta temporada. A última temporada foi principalmente sobre cura e me obrigar a fazer as coisas difíceis, me jogando em coisas que eram desconfortáveis, que me deixavam com medo ou me davam ansiedade. as coisas difíceis do ano passado para tornar as coisas mais fáceis este ano.”

Durante a temporada de 2023, ele disputou cinco partidas sem zero como titular – e os snaps que conseguiu foram quase exclusivamente em times especiais. Então, em 2024, surgiu uma oportunidade.

Resta o conjunto de segurança inicial do Bills nas últimas sete temporadas. Jordan Poyer foi dispensado na entressafra – assinando com o Miami Dolphins – e Micah Hyde tornou-se um agente livre enquanto pensava em se aposentar.

Algumas das competições que os Bills trouxeram incluíram o agente livre Mike Edwards, que perdeu a maior parte dos OTAs e do campo de treinamento devido a lesões, e o novato Cole Bishop, que perdeu a maior parte do acampamento e da pré-temporada devido a uma lesão no ombro.

A equipe precisava de novos titulares.

O foco de Hamlin era conquistar a vaga de titular em 2024, algo que ficou claro para seus treinadores e para os da organização. De acordo com o coordenador defensivo Bobby Babich, a conclusão de uma reunião com o veterano de quatro anos no início do ano foi que ele está pronto “para ser apenas Damar Hamlin, a pessoa e o jogador de futebol”.

Hamlin recebeu feedback de Babich e do técnico de segurança Joe Danna e abordou a oportunidade com propósito.

“Eu só queria poder continuar minha carreira e me desenvolver, como um jogador que eu sabia que poderia ser antes mesmo de saber se seria capaz de jogar novamente”, disse Hamlin.

Danna observou que Hamlin fez um bom trabalho ao aceitar o treinamento que lhe deram e aplicá-lo em campo.

Hamlin conquistou o cargo de titular graças à sua consistência durante a entressafra e no campo de treinamento.

“Quero dizer, o que mais esse jovem não pode fazer?” O técnico do Bills, Sean McDermott, disse antes da semana 1.

“Uma coisa é se recuperar de um LCA ou de um osso quebrado. Outra coisa é se recuperar do que ele recuperou, certo? no nível da NFL… acho que não preciso dizer mais nada.”

NAS CONTAS primeiro jogo do “Monday Night Football” desta temporada, o time construiu uma vantagem de 20-3 contra o Jaguars em casa. Na primeira para 10 da linha de 41 jardas de Jacksonville, faltando 4:28 para o fim do segundo quarto, o quarterback Trevor Lawrence fingiu uma transferência para o running back Tank Bigsby e então examinou o campo. Um lance ruim de Lawrence sobre a cabeça do recebedor novato Brian Thomas Jr. caiu nos braços de Hamlin, que correu pelo campo antes de ser abordado.

“Cara, foi especial. Todos nós sabemos minha última partida no ‘Monday Night Football’ e como foi aquele jogo”, disse Hamlin na entrevista coletiva pós-jogo. “Então, para poder voltar disso e ter um momento especial como esse, é tudo Deus ali. Então, tenho elogiado ele como um louco ultimamente… Isso faz com que todas as emoções se afastem. mais fácil quando você vai lá e pensa, eu só quero fazer jogadas para meus companheiros de equipe. Isso torna tudo simples novamente.”

O momento foi eletrizante no estádio e toda a linha lateral entrou em erupção. Houve tanto caos durante a celebração que Hamlin deixou cair a bola antes que Rapp a pegasse – uma lembrança que Hamlin daria mais tarde à sua mãe.

“Eu estava atrasado para a end zone quando eles foram comemorar e o vi deixar a bola cair. Eu pensei, ‘O que diabos ele está fazendo?’ Peguei a bola, entreguei para ele e ele disse: ‘Cara, eu nem sei o que estava pensando’”, lembrou Rapp. “Fiquei super feliz por ele, cara, por tudo que ele passou, por ele voltar assim na noite de segunda-feira, quando isso acontecer, [I’m] tão, tão feliz.”

A escolha que Hamlin fez ao executar a escolha, bem, precisa de algum trabalho. Ele observou que, embora existam alguns pontos de treinamento que ele poderia seguir, é mais fácil falar do que fazer quando você vê um corpo de 300 libras mudando na direção em que você está correndo.

“Terrível. Foi terrível”, disse Babich sobre o retorno de Hamlin. “… Montamos um muro e, de repente, ele começou a cortar o campo e nós dissemos a eles: ‘Vocês atravessam o campo, estão por conta própria.’ Mas ei, foi o primeiro dele. Espero que haja muitos mais por vir e ele aprenda a lição lá.

Quanto aos planos para o próximo?

“Depois de obter o primeiro [interception] nas suas costas … faz com que o segundo pareça um pouco mais fácil de conseguir”, disse Hamlin. “Então, sinto que está a caminho. Esperançosamente, segunda-feira à noite.”

AS CONTAS ENTRAM Segunda à noite buscando se recuperar de duas atuações abaixo do ideal. Hamlin jogou bem em alguns momentos, mas erros e atuações mistas da defesa destacam o espaço do grupo de segurança para crescer.

Quanto às segundas-feiras que se seguem, Hamlin diz que está focado em olhar para frente e aproveitar a oportunidade que tem em campo. O safety está programado para se tornar um agente livre na próxima entressafra. Por enquanto, ele pretende ajudar o Bills a evitar uma seqüência de três derrotas consecutivas.

“Por mais difícil que seja, por mais difíceis que sejam os dias, por mais difícil que seja, por mais difícil que seja estar nesta liga e ter sucesso dia após dia – o O desgaste, a dor, a dor do meu corpo todos os dias – por mais difícil que seja essa merda, ainda estou vivendo meu sonho”, disse Hamlin.

O incidente daquela fatídica noite de janeiro no MNF também deixou Hamlin com uma missão pessoal. Ele continua seu impacto fora do campo, divulgando a conscientização sobre a RCP e o uso de desfibriladores externos automáticos (DEAs), ajudando diversas comunidades que o tocaram.

“Há apenas uma pessoa na história do mundo que já fez o que fez e considerar isso como garantido é irresponsável”, disse Butler. “… Todos esses obstáculos que ele superou e tenho certeza que ele continua superando porque tenho certeza que todo esse processo nunca te abandona, então acho que é um nível de resistência mental que poucas pessoas têm.

“Admiro tudo o que ele continua passando e acho que é uma bênção que ele continue a causar esse tipo de impacto em tantas pessoas diferentes.”