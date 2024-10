O influenciador Bradley Martyn é processado por um homem que alega que o segurança bateu a cabeça no poste

Em algum momento da noite, Mancusco diz que ele e um grupo de outros seguiram Martyn para fora do ginásio… mas, quando ele tentou voltar, diz que foi parado pela segurança do evento. Ele alega que Martyn disse ao segurança para expulsá-lo do local.

Martyn tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, onde posta uma infinidade de conteúdo sobre fitness. Ele também tem 3,5 milhões de seguidores no TikTok… então, o cara é um grande negócio no que diz respeito aos influenciadores do fitness.