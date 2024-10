O início de temporada do Man United não é motivo para pânico – Erik ten Hag

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, disse que o início de temporada de seu time não é motivo para pânico, apesar de ter vencido apenas dois dos primeiros seis jogos da Premier League.

Ten Hag, cujo contrato foi prorrogado no verão, apesar da propriedade do United sondar possíveis substitutos, está enfrentando um escrutínio cada vez maior, já que seu time ocupa o 13º lugar na tabela, após a derrota em casa por 3 a 0 para o Tottenham Hotspur no último domingo.

“Vamos ter sucesso nesta temporada”, disse Ten Hag em entrevista à Sky Sports.

“Nada é fácil, mas não há motivo para pânico”, acrescentou. “Podemos classificar [the problems] para resolver, esta equipe pode resolver isso.”

O técnico holandês afirmou que não se preocupa com sua segurança no emprego, apesar da derrota do Spurs e de uma derrota semelhante em casa contra o Liverpool, provocando relatos de que seu emprego está em risco na partida desta semana da Liga Europa com o Porto e no jogo da liga de domingo com o Aston Villa.

“Não estou pensando nisso, não estou ansioso”, disse ele. “Criamos uma união no verão com a propriedade e a liderança.

“Fizemos este acordo e todos nós o apoiamos. Conhecemos a estratégia [is to bring in] jovens jogadores num período de transição.

Erik ten Hag está sob pressão crescente no Manchester United. James Gill-Danehouse/Getty Images

“Eles também sabem que em maio, em todas as minhas últimas seis temporadas, sempre houve troféus e é isso que pretendemos.”

Ten Hag acrescentou que sabia que o United estava em um período de transição quando ingressou e que provou que pode vencer nas duas temporadas até agora, tendo conquistado a Carabao Cup e a FA Cup.

“Desde o momento em que cheguei, sabíamos que tínhamos que mudar. Tivemos que substituir alguns jogadores mais velhos”, disse ele.

“Nossa escolha foi trazer jogadores jovens e isso leva tempo para transmitir as mensagens, para incorporar um modelo de jogo e introduzir uma nova cultura. Isso leva tempo. Enquanto isso, você tem que vencer e acho que nós provamos nos últimos dois anos que vencemos.

“Provei na minha carreira que sempre vencerei. Nos últimos seis anos ganhei oito troféus”.

O United viaja até ao Estádio do Dragão para defrontar o Porto, na quinta-feira.