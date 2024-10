O invicto Orlando Pride conquista o primeiro escudo da NWSL

O Orlando Pride conquistou seu primeiro escudo da Liga Nacional de Futebol Feminino em casa no domingo, com uma vitória por 2 a 0 sobre o segundo colocado Washington Spirit, no Inter&Co Stadium.

A craque e capitã do Pride, Marta, marcou de pênalti aos 56 minutos, antes que a meio-campista do Orlando Adriana viu seu chute ser desviado para um gol contra do Spirit aos 73 minutos.

O Pride permanece invicto há 23 jogos. Nenhum time jamais terminou uma temporada da NWSL invicto. O Escudo é o primeiro troféu de qualquer tipo para o Orgulho.

“Isso significa muito”, disse Marta emocionada no palco com o Escudo nas mãos. “Trabalhamos muito desde o início e – uau. Esperei tanto por esse momento. Esse time merece [it] porque mostramos que podemos fazer [it] desde o primeiro jogo desta temporada, então continuamos fazendo [it]e espero que busquemos mais.”

Washington jogou a partida de domingo sem várias estrelas, incluindo o atacante internacional dos Estados Unidos Trinity Rodman e o atacante francês Ouleye Sarr, os co-artilheiros do time com oito gols cada. O zagueiro titular Casey Krueger e o meio-campista Leicy Santos também ficaram de fora da partida por conta de lesões.

Orlando é apenas a quinta franquia a vencer o NWSL Shield, concedido anualmente ao time que termina em primeiro lugar na classificação da temporada regular. San Diego Wave FC venceu o Shield no ano passado.

Os Portland Thorns, Seattle Reign e a franquia Western New York Flash/North Carolina Courage, que se mudou para a Carolina do Norte em 2017, foram responsáveis ​​pelos 10 Shields anteriores.

“O que conseguimos, fazer com que Marta marcasse o gol da vitória, você não pode escrever”, disse a zagueira do Orlando, Kylie Strom. “Tipo, está escrito nas estrelas para nós. Temos muita crença e tudo parece estar indo do nosso jeito.

A comissária da NWSL, Jessica Berman, esteve presente em Orlando, Flórida, para presentear os jogadores e funcionários do Pride com o troféu recém-reprojetado.

Orlando tem três jogos restantes, começando com uma partida fora de casa contra o Portland Thorns na sexta-feira, seguida por uma viagem para enfrentar o atual campeão NJ/NY Gotham FC em 20 de outubro e um jogo em casa contra o Seattle Reign FC.

O Pride chegou aos playoffs apenas uma vez nas sete temporadas anteriores da NWSL. A única aparição nos playoffs aconteceu em 2017, a primeira temporada de Marta.

Marta é seis vezes melhor jogadora mundial do ano e ganhou vários troféus ao longo de suas mais de duas décadas no mais alto nível. No domingo, ela se emocionou com a conquista do Escudo.

“Estou aqui há oito anos, então procuro descobrir por que ainda amo estar aqui, jogar neste time, representar a comunidade de Orlando”, disse Marta após a partida. “Esta noite eu tive as respostas, sabe? Acho que quando você acredita em algo, e então você sabe que pode fazer isso, você simplesmente me coloca em sua mente, tipo, ‘Eu não vou desistir.’ E então fiz isso. Fiquei aqui porque quero fazer história com esse time. E então fizemos esta noite, e então buscaremos mais.

A história de Orlando foi definida principalmente pela futilidade. O Pride terminou entre os três últimos colocados da classificação em cinco das sete temporadas anteriores a esta campanha. Isso inclui o último lugar em 2019, quando sofreu 53 gols em 24 jogos, ainda empatado no recorde da liga em uma única temporada.

Orlando também foi o único time a não participar da NWSL Challenge Cup 2020, a competição que substituiu a temporada regular quando a liga foi encerrada devido à pandemia de COVID-19 naquele ano, devido à incerteza em torno dos resultados positivos dos testes de COVID-19 após vários jogadores fui a estabelecimentos sociais em Orlando pouco antes daquele torneio.

“As pessoas nos descartaram”, disse o técnico Seb Hines após a partida. “As pessoas não queriam vir para o clube. As pessoas não tinham esperança neste clube.”

A resposta de Hines foi interrompida por um grupo de jogadores do Pride entrando na sala de coletiva de imprensa para trazer-lhe o Shield e uma cerveja antes que o atacante Ally Watt fizesse perguntas a Hines.

“Eles precisam aproveitar este momento”, disse Hines quando voltou a responder às perguntas dos repórteres.

Hines jogou pelo Orlando City SC, que divide a propriedade com o Pride, até 2017, antes de se aposentar e ingressar na equipe do Pride como assistente técnico de três treinadores diferentes. Hines assumiu a função de técnico interino no final de 2022, quando foram lançadas as bases da atual equipe do Pride.

Orlando perdeu os playoffs no ano passado ao perder no desempate de três equipes pelas duas últimas vagas.

Hines se tornou o primeiro técnico negro permanente na história da NWSL quando o título provisório foi removido de seu cargo antes da temporada de 2023. No domingo, ele se tornou o primeiro técnico negro a ganhar um troféu da NWSL.

“Isso significa muito”, disse Hines. “Acho que quando assumi esse papel, você sabe, você sempre tem dúvidas. Você tem pessoas que sempre dizem, você sabe, você pode não estar pronto, mas você sabe, espero que agora eu possa ser uma pessoa que teve uma oportunidade para ter sucesso com o apoio da propriedade e o apoio de [general manager] Hayley Carter chegando também.

“Você pode ver que, com uma ótima equipe de apoio, você pode ter sucesso, pode alcançar algo. E você sabe, isso é muito importante para mim, que você tenha boas pessoas ao seu redor. treinadores de todo o mundo.”

Cinco times da NWSL, incluindo o Spirit, garantiram vagas nos playoffs faltando três semanas para o final da temporada regular. Os oito melhores times chegam aos playoffs, uma expansão dos seis do ano passado. Orlando sediará um jogo de playoff pela primeira vez no início de novembro, quando o Pride receber o oitavo colocado nas quartas de final.

“Posso dizer a vocês, não acho que vocês vão ter [this] novamente, com este time ou outro time”, disse Marta sobre a invencibilidade do time. “Sinto muito, mas é tão especial, e a maneira como fizemos isso foi incrível.”