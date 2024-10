O invicto Orlando Pride pretende garantir o primeiro NWSL Shield em casa

O Orlando Pride pode conquistar o primeiro escudo da Liga Nacional de Futebol Feminino da franquia em casa no domingo, com uma vitória sobre o segundo colocado Washington Spirit.

O Pride também está a quatro jogos de completar uma temporada de invencibilidade sem precedentes.

“Sabemos que temos um grande alvo nas nossas costas”, disse a zagueira do Orlando, Kylie Strom, na sexta-feira. “Isso não é nenhuma surpresa. Todos vão jogar o seu melhor contra nós. Todos têm uma motivação extra contra nós, por isso só temos que continuar a aumentar o nosso nível.”

Orlando recebe Washington no Inter&Co Stadium às 17h ET de domingo na ESPN2, ESPN+ e ESPN Deportes.

A comissária da NWSL, Jessica Berman, estará presente em Orlando com o recém-redesenhado NWSL Shield, na expectativa de entregá-lo a Orlando caso o Pride vença, confirmou um porta-voz da liga à ESPN.

Washington subiu para o segundo lugar na segunda metade da temporada, após a chegada do ex-técnico do FC Barcelona, ​​Jonatan Giráldez. Mesmo assim, o Spirit está sete pontos atrás de um time do Pride que ainda não perdeu em 22 jogos.

“Eles estão mostrando porque são o melhor time no momento, porque podem se adaptar muito rapidamente ao que o jogo exige com e sem posse de bola”, disse Giráldez na sexta-feira.

O Orlando Pride está a apenas uma vitória de conquistar o 2024 NWSL Shield. Foto de Nicholas Faulkner/Icon Sportswire

O status do atacante do Washington Trinity Rodman permanece desconhecido para a partida. O internacional dos Estados Unidos e vencedor da medalha de ouro olímpica de 2024 sofreu uma lesão nas costas no dia 20 de setembro, na derrota por 3 a 0 para o Kansas City Current, e não jogou desde então.

Giráldez disse que não decidiria quais jogadores viajariam para Orlando no sábado até depois do trem do Spirit no início do dia na Virgínia. O zagueiro do USWNT, Casey Krueger, também perdeu a partida da semana passada devido a uma lesão no adutor.

O técnico do Orlando, Seb Hines, minimizou a magnitude da partida de domingo, afirmando repetidamente que é apenas mais um jogo para o Pride. Ele também disse que o confronto deve ajudar a preparar ainda mais seu time para os playoffs, que acontecem em novembro.

“Acho que é um bom teste”, disse ele. “Acho que é uma boa experiência ir para os playoffs. Obviamente, há muitos jogadores que não passaram por isso. Então, você poderia usar isso como treinamento na pós-temporada, porque é disso que se trata, certo? jogo. Você tem que vencer dentro do prazo, e isso é um bom momento para nós, porque podemos não ter nossa experiência antes da pós-temporada, então vamos usá-la para essa experiência antes da pós-temporada.

Uma temporada invicta nunca ocorreu nos 11 anos de história da NWSL. O North Carolina Courage de 2018 perdeu uma vez em uma temporada de 24 jogos, vencendo o Shield, o Campeonato NWSL e a primeira Copa dos Campeões Internacionais. O Seattle Reign de 2014 perdeu duas vezes em 24 jogos, vencendo o Shield, mas perdendo na final dos playoffs.

Orlando e Washington já garantiram vagas nos playoffs. Isso por si só já é um grande feito para Orlando, que só chegou aos playoffs uma vez desde que entrou na NWSL como time de expansão na temporada de 2016. O Pride sofreu repetidos pontos baixos ao longo de sua história, incluindo o último lugar em 2019, que os viu sofrer 53 gols em 24 jogos, ainda um recorde em uma única temporada.

“Acho que é isso que torna esta temporada ainda mais especial, é saber pelo que este clube e esta organização passaram”, disse Strom, que ingressou na equipe em 2021. “Nem sempre foi fácil, mas acho que nós Temos as pessoas certas nos lugares certos e temos algo realmente especial aqui, então é super emocionante agora e para o futuro.”

O Pride derrotou o Spirit por 3-2 em 26 de abril no Audi Field em Washington, DC, em uma partida de ida e volta.

O Pride tem a melhor defesa da NWSL, com 12 shutouts neste ano e apenas 13 gols sofridos em 22 jogos. A atacante do Orlando, Barbra Banda, tem o segundo maior número de gols na NWSL nesta temporada, com 13 gols em 18 jogos. Washington marcou o segundo maior número de gols (44) este ano, atrás de Kansas City.

No mês passado, Kansas City visitou Orlando no que se esperava que fosse um jogo com muitos gols. Em vez disso, a partida terminou sem gols, com os planos defensivos conservadores de ambas as equipes se compensando.

Hines disse que estará pronto para qualquer coisa no domingo, mas o Pride seguirá seu plano.

“Prever o que Washington fará é muito difícil”, disse Hines na sexta-feira. “Cada equipe que se adaptou a nós. Então, temos que resolver problemas. E então, se eles vierem aqui com a intenção de relaxar e contra-atacar, temos que resolver esse tipo de problema. Se eles quiserem pressionar nós, então teremos que resolver esses tipos de problemas também.

“Não é diferente do que tentamos enfrentar durante toda a temporada e fizemos um trabalho incrível na solução desses problemas. Daí o nosso recorde agora, então será o mesmo no jogo de domingo.”