O irmão de Tupac diz que não acredita totalmente que Diddy não tenha desempenhado nenhum papel no assassinato de 2Pac

Tupac ShakurO irmão de ainda está de olho Diddy sobre o assassinato de Pac… dizendo recentemente que a afirmação de Diddy de que ele não teve envolvimento na morte da lenda do rap pode não ser 100% honesta – em sua opinião.

Mopreme Shakur – O meio-irmão de Tupac que fez rap ao lado dele no grupo Thug Life – passou por “Piers Morgan Uncensored” na sexta-feira… e Cais perguntou a ele sobre a conhecida teoria de que o fundador do Bad Boy teve um papel na morte de 2Pac.



Piers menciona como Diddy realmente ligou para Mopreme em 2008 e negou qualquer envolvimento na morte de seu irmão mais novo, depois que um infame artigo do LA Times alegava que associados do magnata do rap planejaram o tiroteio de 2Pac em 1994 no Quad Recording Studios em Nova York.

Vale a pena notar … o artigo alegava que os associados de Diddy estavam envolvidos no tiroteio de 94 que feriu Shakur, e não no tiroteio de 1996 que acabou ceifando sua vida. Além do mais… o famoso Times retirou o artigo poucas semanas depois de terem sido publicados… porque já não acreditavam que as suas próprias reportagens eram credíveis.

Mopreme, no entanto, ainda não está convencido de que as mãos de Diddy estão limpas quando se trata da morte de seu irmão… dizendo que ele disse a Diddy naquela época que a verdade sobre quem fez isso ainda não foi revelada – então, eles precisavam esperar dê

Conforme informamos… promotores no caso contra Keefe D. – o homem que eles preso no ano passado em conexão com o assassinato – tentei usar declarações ele supostamente fez uma vez – alegando que Diddy deu a entender que pagaria alguém para matar 2Pac – em uma tentativa de fazer com que um juiz negasse a fiança de Keefe D.

Depois que as alegações de Keefe ressurgiram, fontes com conhecimento direto nos disseram que eram membros da família de Tupac retido Alex Spiro dar Cristóvão Clore para investigar as acusações.

Diddy negou todas as irregularidades na morte de 2Pac várias vezes ao longo dos anos. Ele nunca foi preso ou acusado pela morte de Pac, e fontes policiais nos disseram que ele nunca foi suspeito no caso.

Ainda assim, parece que Mopreme ainda não acredita nas afirmações de Diddy… optando por esperar para ver.