O jogo 1 da World Series mais do que correspondeu ao hype

LOS ANGELES – Cerca de uma hora depois do mais próximo possível de um jogo de beisebol perfeito, Freddie Freeman estava perto do home plate no Dodger Stadium, onde havia acabado de encerrar o primeiro jogo da World Series com um grand slam extra-inning, e tentou explicar o que acabara de acontecer. Ao longo de 10 entradas e 3 horas e 27 minutos, o jogo entre o Los Angeles Dodgers e o New York Yankees se transformou de um duelo de arremessadores em uma clínica de rebatidas e corridas de base, em um teatro estratégico e em um destaque indelével entre os 120 anos da World Series. O melhor do beisebol vem em muitas formas. Este jogo de alguma forma conseguiu reunir todos eles em um só.

O placar final – Dodgers 6, Yankees 3 – não parece clássico. É enganoso. Na noite de sexta-feira, as 52.394 almas que tiveram a sorte de testemunhar pessoalmente o Jogo 1 assistiram ao raro evento esportivo que está repleto de comoção, apenas para descobrir que foi excedido. As duas franquias mais famosas do beisebol, verdadeiras elites de suas costas, lutaram. E então, com um golpe, em uma bola rápida de primeiro arremesso a 150 km / h de Nestor Cortes, Freeman conseguiu desferir o primeiro grand slam na história da World Series e mancar pelas bases 36 anos depois de Kirk Gibson ter feito o mesmo.

“Basta olhar para este jogo”, disse Freeman, e começou a listar tudo o que havia acontecido. Quatro entradas de beisebol fechado. Os Dodgers estão fazendo uma corrida em uma mosca de sacrifício. Giancarlo Stanton contra-ataca com um home run de duas corridas. Os Dodgers revidaram com uma fuga dos Yankees para mais perto de Luke Weaver. Os Yankees aparentemente seguiram em frente no que parecia ser um home run de Gleyber Torres, apenas para ser considerado uma interferência quando um torcedor dos Dodgers passou por cima da cerca para pegá-lo, o que foi confirmado pelo replay. Nova York marcando o melhor apaziguador de Los Angeles, Blake Treinen, para uma corrida no 10º. E a tensão do final do 10º: uma caminhada e um single no campo para trazer à tona Shohei Ohtani, cuja falta para a esquerda avançou os corredores para segundo e terceiro, abrindo uma base para o técnico dos Yankees, Aaron Boone, caminhar intencionalmente com Mookie Betts, dando a Freeman o confronto contra Cortes, que não fazia arremessos desde 18 de setembro.

“Momentos de vaivém – é isso que cria os clássicos”, disse Freeman. “E acho que criamos um esta noite.”

As dezenas de milhões que assistiram, nos Estados Unidos, no Japão e em todo o mundo, sabem que sim. O bom beisebol pode ser tão cheio de coisas boas (Jazz Chisholm Jr. roubando o segundo e o terceiro antes de marcar na décima entrada) quanto de coisas ruins (ele foi capaz de fazer isso por causa da entrega lenta de Treinen). Pode incluir uma ótima defesa (o shortstop dos Dodgers, Tommy Edman, salvando uma corrida na sexta batida ao manter um grounder no campo interno) e feia (ambos os outfielders de canto dos Yankees jogando duplas em triplas).

“Algumas pessoas acham que um slugfest é um bom jogo”, disse Max Muncy, terceira base dos Dodgers. “Algumas pessoas acham que o duelo de arremessadores é um bom jogo. Não sei. Acho que se você adicionar um pouco de todos os elementos, será muito divertido.”

O home run de Stanton na sexta entrada e o olhar subsequente – sem mencionar o rosto desamparado de Flaherty depois de perceber o erro que cometeu – deixaram os Dodgers perdendo por 2 a 1 e marcaram o início da intriga entre Boone e o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, que havia saído de Flaherty pela terceira vez através da ordem e pagou caro. Boone virando-se para Weaver no oitavo, depois que Ohtani dobrou no topo da parede e avançou para o terceiro lugar, graças à defesa desleixada de Nova York, que foi estrategicamente sólido, mas não conseguiu evitar que os Dodgers empatassem o placar.

Duas entradas depois, poderia ter sido Ohtani novamente ou Betts ou qualquer um, na verdade, na escalação assustadora de cima para baixo dos Dodgers. O fato de ter sido Freeman, o jogador da primeira base de 35 anos, foi um desfecho tão excepcional quanto se possa imaginar.

“Eu esperava que Mookie conseguisse uma rebatida para aliviar a pressão sobre ele”, disse o pai de Freeman, Fred, para quem Freeman correu após o home run, entrelaçando as mãos através da rede que cerca o campo. “Então eles o levaram para passear. E eu pensei, ‘Oh, Freddie, Freddie, Freddie.’ E então o primeiro arremesso.”

No último mês, assistir Freeman foi doloroso. Não apenas porque durante os primeiros 11 jogos dos playoffs dos Dodgers ele não conseguiu uma rebatida extra-base. Freeman está claramente com dor. Seu tornozelo torcido lateja. Seu corpo dói. Ele é oito vezes All-Star, futuro membro do Hall da Fama, campeão da World Series com Atlanta em 2021. Ele já havia passado por um ano brutal, com seu filho de 3 anos, Max, sofrendo um ataque de Síndrome de Guillain-Barré. Freeman continuou enfrentando a dor, esperando que os cinco dias de folga desde o NLCS fizessem bem ao seu corpo o suficiente para fazer algo memorável.

Seu triplo no primeiro turno, com ele mancando pelas bases, indicou que ele estava preparado para isso. Ninguém sabia que um final ainda melhor estava por vir.

“Aos meus olhos, ele é um super-herói, de verdade, honestamente e verdadeiramente”, disse o apaziguador dos Dodgers, Anthony Banda. “Observá-lo superar a lesão e ver a reabilitação que ele fez, o tempo que ele dedicou e apenas tentar recuperar a saúde, voltar ao campo, fazendo tudo o que pode – isso fala muito dele como jogador. e como pessoa, ele realmente se preocupa com este grupo. Ele se preocupa com a vitória, e é isso que motiva todos nós.

Isso é verdade para todos em campo na sexta-feira, incluindo os Yankees, que agora devem se recuperar de um soco no estômago que possa ser desferido. A boa notícia é que ainda há muito beisebol para jogar, inúmeras oportunidades para os Yankees fazê-lo, e o padrão estabelecido para o resto da série passou de alto a estratosférico.

Sugerir que qualquer um dos jogos, por mais que restem, possa igualar o Jogo 1 é injusto – a menos que este seja o tipo de série em que a magia se desenrola ao longo do tempo, onde duas equipas são tão boas, tão equilibradas, tão preparadas para o momento, tão entusiasmadas. para vencer, que o hype é simplesmente um acelerador. Talvez o Jogo 2 no sábado à noite continue onde o Jogo 1 foi entregue de forma tão clara.

“O final”, disse o defensor central dos Dodgers, Kiké Hernández. “Quero dizer, não existe nada melhor do que isso.”

Na verdade, acontece porque Hernández está esquecendo uma coisa. Quando se trata dos Dodgers e dos Yankees, da 120ª World Series, desta batalha dos titãs que têm muito mais beisebol excelente, é apenas o começo.