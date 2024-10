O jogo 2 da World Series atrai 15,9 milhões de espectadores no Japão

A World Series está quebrando recordes no Japão… com uma média de 15,9 MILHÕES de espectadores assistindo para ver o Los Angeles Dodgers vencer o New York Yankees no Jogo 2 – tornando-o o jogo mais assistido na história da pós-temporada da MLB no país.

A liga divulgou números surpreendentes na segunda-feira… revelando que os dois primeiros jogos do Fall Classic tiveram uma média de quase 30 milhões de espectadores nos EUA e no Japão.

A MLB disse que não era popular apenas em Shohei Ohtani dar Yoshinobu Yamamotopaís natal de – o confronto também teve um aumento de 93% no público mais jovem (de 18 a 34 anos).

A média de 15,9 milhões de espectadores do Jogo 2 é realmente surpreendente, mas não é o jogo mais assistido de todos os tempos no Japão – essa honra pertence ao confronto de abertura da temporada dos Dodgers com o San Diego Padres em Seul, na Coreia do Sul… que atraiu 18,7 milhões de espectadores médios.

Claro, o pessoal do Japão gosta de Ohtani e Yamamoto… mas também é enorme em todo o mundo – e a MLB deve estar emocionada com os dois maiores mercados E superestrelas (grite Aaron Judge) se enfrentando por todas as bolinhas de gude.

Ohtani – que assinou o maior contrato da história do esporte (US$ 700 milhões) – sofreu uma lesão no ombro ao tentar roubar a segunda base na 7ª entrada do Jogo 2. No entanto, o rebatedor designado deverá jogar no Jogo 3 em Nova York. .