O jogo Notre Dame x Navy gera grande polêmica entre os comentaristas por um golpe defensivo

Tele Notre Dame Fighting Irish destruído Aspirantes da Marinha 51-14 neste sábado, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em um jogo que gerou muitas expectativas para o número 24 da Marinha, que entrou na partida com um impressionante recorde de 6-0.

No entanto, a Academia Naval dos EUA não foi páreo para o número 12 da Notre Dame, que exibiu um dos melhores futebol neste sábado. O Os aspirantes tiveram a chance de permanecer invictos e fez uma declaração nacional, mas falhou miseravelmente ao cometer seis reviravoltas.

Uma jogada durante o jogoestacionou polêmica e gerou indignação dos comentaristas Sean McDonough e Greg McElroy. O linebacker calouro do Notre Dame, Kyngstonn Viliamu-Asa, foi chamado por agredir o passador do quarterback da Marinha, Blake Horvath, durante o segundo tempo da partida.

Viliamu-Asa acertou Horvath com força, mas caiu no chão com todo o peso do corpo, algo que os árbitros tentaram ajustar.

O que ele deveria fazer? O que ele deveria fazer lá? disse McDonough. Eu realmente não sei. Eu acho isso ridículo. respondeu McElroy. É ridículo. É futebol. É um absurdo. finalizou McDonough.

Com um recorde de 7-1, Notre Dame permanece firme na corrida do College Football Playoffjá que agora tem 83% para entrar em campo, segundo modelo do The Athletic.

Enquanto isso, As chances da Marinha para os playoffs diminuíram embora os aspirantes tenham um 4-0 perfeito na Conferência Atlética Americana.