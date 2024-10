O juiz de linha do Patriots, Christian Barmore, acusa a polícia de Providence de racismo no Twitter após ser preso

Christian Barmorejogador do New England Patriots, teve um desentendimento com Polícia Municipal de Providência isso é tremendamente confuso por causa das versões de ambos os lados.

Enquanto o jogador denuncia oficiais por uma atitude racista em relação a ele, o boletim de ocorrência indica uma atitude arrogante e agr, acusou Polícia de Providência de racismo nas redes sociais desde cedo Quarta-feira manhã depois de ser parado em Providência e citado por violações de placas e registros.

O incidente ocorreu quando a polícia notou que o Jeep Grand Cherokee dirigido por Barmore chamou a atenção por causa dos vidros dianteiros escurecidos, o que impedia a visão do motorista, e de uma placa provisória irregular que não podia ser lida normalmente.

O juiz de linha dos Patriots postou uma mensagem para ‘X’ às 1h22 de quinta-feira com uma alegação contundente de racismo: “Acabei de vivenciar pela primeira vez cinco Policiais da Providência comportando-se de uma maneira muito pouco profissional. Racismo no seu melhor.”

Barmore evitou fazer mais comentários sobre o assunto, então seu silêncio apenas alimentou versões em ambas as direções (jogador e polícia) sobre a veracidade dos acontecimentos.

Para o Polícia de Providência não há dúvida sobre suas ações, uma vez que o relatório policial é claro: “Tentamos assumir o controle Barmoremas ele continuou se afastando da polícia e afirmando que não queria ser tocado.”

Em vez de parar imediatamente, Barmore tinha “rolado lentamente” Elmwooddiz a polícia.

Polícia também disse Barmore tentei me esconder deles “várias vezes”, tentando me esconder embaixo do assento.

Também tornaram público que Licença de carro de jogador do Patriots a placa estava vencida desde 5 de outubro.