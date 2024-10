O juiz Mathis afirma que a reconciliação com a esposa separada está no horizonte

TMZ. com

Juiz Greg Mathis está se sentindo confiante sobre uma possível reconciliação com sua esposa Linda … que pediu o divórcio do juiz da TV em agosto.

Apesar dos problemas no casamento, o juiz Mathis nos diz que está a caminho de um reencontro romântico… confirmando que ele e Linda estão bem nas últimas semanas.

Como ele diz… as coisas estão muito melhores agora e ele e Linda “se reconciliarão em breve”.

O juiz da TV admite que demorou para fazer as pazes com Linda… compartilhando que ele fez questão de ficar em casa para estar com ela – depois de anteriormente não fazer dela uma prioridade em sua vida.