O líder Leipzig colocará à prova a fé do Dortmund em Şahin

O Borussia Dortmund voltou a dominar as manchetes do futebol alemão esta semana, e infelizmente não pelas razões certas.

O sentido que Schwarzgelben estão caindo fortemente, após derrotas sucessivas para FC Augsburg e VfL Wolfsburg na Bundesliga e DFB-Pokal, respectivamente. Isso, depois de o treinador do primeiro ano, Nuri Şahin, ter sido amplamente criticado – inclusive neste espaço – pelas suas mudanças tácticas e pessoais na segunda parte no Real Madrid na UEFA Champions League, que ajudaram a transformar uma vantagem de 2-0 em uma derrota por 5-2.

A apresentação de sábado no Fuggerstadt faltou ritmo e força, e o BVB conseguiu o que seu jogo nada inspirador merecia depois que Donyell Malen lhes deu uma vantagem inicial. Para ser caridoso, a viagem ao Wolfsburg sempre pareceu ser repleta de dificuldades para Şahin, que mal conseguia montar uma equipe de jogadores em boa forma e teve que improvisar, por exemplo, colocando Pascal Gross como lateral-direito e Julian Brandt como titular. meio-campista.

O facto é que o Dortmund, depois de sofrer o golo ao suplente do Wolfsburgo, Jonas Wind, aos 117 minutos, perdeu no curto caminho para o troféu e há poucas provas de que as jornadas mais longas necessárias para conquistar o troféu Meisterschale ou Henkelpott (o nome alemão para o troféu da Liga dos Campeões) dará frutos.

O Dortmund montou uma estranha sequência de resultados nesta temporada: perfeito em casa em todas as competições, mas desanimador fora. A liderança em campo tem sido escassa, seja do goleiro Gregor Kobel e do capitão do clube Emre Can, o que demonstra um certo Verunsicherung (incerteza.)

Escolhas do Editor 2 Relacionado

A boa notícia é sábado Topjogo estará diante de 81.365 e, claro, do famoso BVB Varinha Gelbe (parede amarela). A má notícia é que o adversário do Dortmund é uma equipa muito capaz do RB Leipzig, treinada por Marco Rose. Sim, a mesma Rose que supervisionou o Schwarzgelben em 2021-22, antes de ser demitido sem cerimônia, em uma medida que pegou muitos de nós de surpresa.

Rose, natural de Leipzig, está no comando do RBL há mais de dois anos e o ajuste – em termos de estilo e personalidade – parece certo, ajudado por uma experiência considerável de trabalho no clube irmão, o RB Salzburg.

No topo com o Bayern de Munique estão os da Bundesliga Bollwerk (baluarte) com apenas três gols sofridos. O goleiro Peter Gulacsi está desfrutando de um de seus melhores inícios de temporada, enquanto Willi Orban continua sendo um dos líderes defensivos mais capazes da Bundesliga – além de oferecer uma verdadeira ameaça ofensiva em lances de bola parada.

Mesmo sem Xavi Simons e Xaver Schlager, ambos afastados a médio e longo prazo, existem componentes suficientes para colocar medo no BVB. Lois Openda, com cinco gols marcados no campeonato nesta temporada, foi considerado o jogador mais rápido em todos os jogos da Bundesliga disputados na semana passada.

O Leipzig venceu os dois encontros com o Dortmund na época passada e venceu duas das últimas três visitas ao Signal Iduna Park.

As lesões podem novamente significar uma colcha de retalhos para o BVB, com a possibilidade de o lutador Can ter que alinhar como lateral-direito no lugar de Julian Ryerson.

O Dortmund caiu para a terceira derrota consecutiva em todas as competições na terça-feira, com a derrota da DFB-Pokal para o Wolfsburg. Hendrik Deckers/Borussia Dortmund via Getty Images

O BVB falhou no primeiro teste que enfrentou contra um time da Liga dos Campeões da Alemanha, ao derrotar por 5 a 1 o VfB Stuttgart. Se tudo der errado para eles na noite de sábado, quanta paciência o diretor esportivo Lars Ricken e o CEO Hans-Joachim Watzke terão com Şahin? Os sinais que estou recebendo são de que eles ainda acham que é muito cedo para fazer uma mudança, mas outra derrota faria soar o alarme bem alto.

Poderá Leverkusen-Stuttgart entregar mais fogos de artifício?

Pergunte a qualquer pessoa que acompanha avidamente a Bundesliga quais jogos da temporada passada trouxeram mais entretenimento, entusiasmo e emoção geral, e eles lhe dirão: os épicos entre Bayer Leverkusen e Stuttgart.

Não é exagero. A Schwaben às vezes deu aos eventuais campeões algumas dificuldades em todos os três encontros competitivos, e apenas um cabeceamento tardio de Jonathan Tah para o Leverkusen nas quartas de final da DFB-Pokal os separou.

Em agosto, testemunhei em primeira mão, enquanto comentava para telespectadores de todo o mundo na BayArena, mais uma noite de intensidade da DFL-Supercup. Mais uma vez, o Leverkusen deixou o jogo tarde, desta vez um empate de Patrik Schick que abriu a cortina para os pênaltis antes morrer trabalho conseguiu erguer seu terceiro troféu em 2024.

Assim, a noite de sexta-feira novamente sob o comando do Bayer-Kreuz promete ser uma experiência imperdível.

AO VIVO NA ESPN+ (JOGOS SELECIONADOS) O belo jogo mora aqui. Transmita as principais ligas, torneios e equipes. Inscreva-se na ESPN+ SEXTA-FEIRA, NOV. 1 (todos os horários ET)

• Leverkusen x Estugarda (15h20) SÁBADO, NOV. 2 (todos os horários ET)

• Bayern x Union Berlim (10h20)

• Dortmund x Leipzig (13h20)

• Ajax x PSV (13h40)

• Valência x Real Madrid (15h50) DOMINGO, NOV. 3 (todos os horários ET)

• Man Utd x Arsenal (WSL) (7h25)

• Atléti x Las Palmas (7h50)

• Barça x Espanyol (10h05)

• Everton x Chelsea (WSL) (13h40)

• Estrelas Vermelhas vs. Atual (15h)

• Wave x Louisville (17h30)

Xabi Alonso fez uma grande rotação de elenco recentemente, fazendo oito alterações antes das duas últimas partidas oficiais. A vitória de terça-feira por 3 a 0 sobre o Elversberg na Pokal fez com que o Leverkusen conservasse energia no segundo tempo, claramente com a sexta-feira em mente.

É difícil imaginar que esta não seja uma noite de fogos de artifício com Florian Wirtz, Granit Xhaka e Victor Boniface de um lado e depois Deniz Undav mais Jamie Leweling e El Bilal Toure do outro.

O CEO do Leverkusen, Fernando Carro, me disse há algumas semanas que eles sempre têm uma lista de possíveis futuros treinadores por uma questão de profissionalismo. Se esta for a última temporada de Alonso – e isso não é de forma alguma definitivo – seria lógico imaginar Sebastian Hoeness, do Stuttgart, aparecendo no topo da lista.

Bielefeld são, de facto, muito reais

Nos últimos 30 anos de vida alemã, tornou-se uma questão de sátira dizer que a cidade de Bielefeld não existe de facto. Bem, sua existência foi muito real na DFB-Pokal na noite de quarta-feira, quando Arminia Bielefeld, agora na 3. Liga, colocou o Union Berlin, atualmente em quarto lugar na Bundesliga, na espada. na frente de 26.117 no Bielefelder Alm.

O técnico do Bielefeld, Mitch Kniat, prometeu um jogo em Augenhöhe (ao nível dos olhos) em termos de vontade de correr e trabalhar contra a bola. Os seus jogadores tiveram um início enérgico e a escandalosa finalização de longa distância de Marius Wörl, após um passe errado de Andras Schäfer, colocou o Arminia no caminho. Andre Becker marcou o segundo gol – criado pelo impressionante Wörl – a pouco menos de 20 minutos do final.

Você deve se lembrar que o Bielefeld estava na Bundesliga antes do Abstieg (rebaixamento) marcou em 2022. Depois disso, caiu direto para a 3. Liga.

Agora eles hastearão a bandeira da liga em que jogam quando o sorteio da terceira rodada da Pokal for feito em Dortmund, no domingo, por Andre Schnura, que encantou torcedores de toda a Alemanha com sua música de saxofone durante a Euro 2024.