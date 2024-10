O locutor dos Dodgers, Fernando Valenzuela, está de licença para se concentrar na saúde

O Los Angeles Dodgers anunciou que Fernando Valenzuela, um ícone da franquia desde que conquistou o mundo do beisebol com sua lendária temporada de estreia em 1981, se afastou de seu papel como locutor de rádio em espanhol pelo restante da pós-temporada “para se concentrar em sua saúde .”

O clube acrescentou que Valenzuela “pretende regressar para a temporada de 2025”.

Os Dodgers jogarão contra San Diego ou Atlanta no Jogo 1 da National League Division Series na noite de sábado.

Valenzuela, 63, faz parte da equipe de transmissão dos Dodgers desde 2003, seis anos após o término de seus dias de jogador e 14 anos depois de ter feito seu último arremesso pelos Dodgers.

O canhoto mexicano fez sua estreia na liga principal como um apaziguador de 19 anos em 1980, antes de entrar em cena com uma temporada histórica de 1981, encurtada por greves. Valenzuela começou o ano como titular de emergência do Dia de Abertura dos Dodgers e terminou como vencedor do Prêmio Cy Young da Liga Nacional e Estreante do Ano da NL para os eventuais campeões da World Series.

Valenzuela terminou a temporada de 1981 com um recorde de 13-7, 2,48 ERA, 11 jogos completos e 8 shutouts. Ele liderou a Liga Nacional com 192⅓ entradas lançadas e liderou os campeonatos principais com 180 eliminações. O domínio combinado com a figura corpulenta de Valenzuela, a conclusão única culminada por um olhar para o céu e suas raízes mexicanas fizeram dele uma sensação no sul da Califórnia, acendendo a “Fernandomania” em toda a região.

A campanha de 1981 foi o início de seis temporadas All-Star consecutivas para iniciar sua carreira. Ele terminou em terceiro na votação de Cy Young em 1982, em quinto em 1985 e em segundo em 1986, antes que uma lesão no ombro o impedisse pelo resto de sua carreira.

Valenzuela foi dispensado sem cerimônia pelos Dodgers em março de 1991, dias antes do início da temporada. Ele lançou para cinco times nos sete anos seguintes, até se aposentar.

Os Dodgers, quebrando sua tradição de aposentar apenas os números do Hall da Fama, aposentaram seu número 34 durante uma cerimônia antes do jogo no Dodger Stadium em agosto de 2023. O número foi retirado não oficialmente, nunca usado por outro jogador, já que Valenzuela foi autorizado passou pela equipe 32 anos antes.