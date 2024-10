O marido de Serena Williams, Alexis Ohanian, provoca projeto revolucionário da WNBA

UMé a emoção em torno do último episódio de Fora de temporadaapresentado por Gotham FC e estrela do USWNT Midge Purce, arrebatou as redes sociais, os fãs da WNBA estão agora em alerta máximo para um possível show semelhante centrado em seus jogadores favoritos. Alexis Ohanian, cofundador do Reddit e marido da ícone do tênis Serena Williams, parece estar alimentando as especulações.

Após o lançamento do tão aguardado Fora de temporada episódio, Ohanian respondeu ao pedido de um fã para uma versão do show focada na WNBA. Embora ele não tenha confirmado nada abertamente, sua resposta enigmática em sua plataforma X (antigo Twitter) deixou a Internet agitada.

O que Ohanian disse?

“Não posso comentar sobre nenhuma conversa que possamos (ou não) estar tendo, mas @100purcent é muito otimista quanto às mulheres do W que oferecem MUITO entretenimento fora de temporada…”, compartilhou Ohanian, marcando Purce no post.

O comentário, embora vago, sugere que pode haver algo importante para os fãs da WNBA. Poderíamos ver os bastidores da vida das estrelas da WNBA durante a entressafrasemelhante ao que atualmente cativa os torcedores de futebol? Só o tempo dirá, mas a reputação de investimentos inovadores de Ohanian aumenta a especulação.

Será este o grande momento mediático da WNBA?

Com a crescente atenção aos esportes femininos, o potencial para uma versão de offseason focada na WNBA pode ser uma virada de jogo. A exigência é clara e o envolvimento de Ohaniandado o seu interesse anterior em projetos esportivos e de mídia, sugere que isso é mais do que apenas um pensamento passageiro.