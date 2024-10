‘O melhor boxeador que já vi com luvas de MMA’: profissionais reagem ao nocaute inacreditável de Ilia Topuria sobre Max Holloway no UFC 308

Ilia Topuria é o melhor peso pena do mundo e talvez o melhor boxeador que o MMA já viu.

Esse foi o sentimento de pelo menos um lutador após o incrível desempenho de Topuria na luta principal do UFC 308, no sábado, que terminou com o campeão até 145 libras acertando Max Holloway com a mão esquerda e seguindo com socos no chão para garantir o nocaute. É a primeira vez que um lutador finaliza Holloway com golpes nas 34 lutas do havaiano.

Considerando as lendas com as quais Holloway compartilhou o octógono, é quase inconcebível que Topuria seja o primeiro a conseguir uma vitória por KO sobre ele, mas esse é o caso e agora Topuria pode gravar seu nome ao lado dessas lendas. Ele melhorou para 16-0 com sua primeira defesa de título do UFC.

“O melhor boxeador que já vi com luvas de MMA”, escreveu o peso galo do UFC Cody Stamann, e ele não foi o único lutador impressionado com as façanhas de Topuria.

Veja mais reações dos melhores profissionais nas redes sociais abaixo.

Parabéns campeão, foi incrível

Mantenha sua cabeça erguida, Max, você é uma lenda #UFC308 – Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) 26 de outubro de 2024

Ó meu Deus!! O poder de Ilia Topuria é real…. uau! Ninguém NUNCA foi capaz de terminar Max assim #UFC308 -Megan Anderson (@MeganAnderson) 26 de outubro de 2024

Droga, mano, ele é illa, puta merda -Terrance McKinney (@twrecks155) 26 de outubro de 2024