O mistério do bandido de Pasadena Pee pode ser resolvido após 6 anos

Juntos, eles montaram câmeras escondidas… que, segundo eles, capturaram imagens do suspeito Pee Bandit. Especificamente, a filmagem mostra um homem acessando a caixa pela rodovia 134, do outro lado de um muro na rua.

A cidade tentou dissuadir o pequeno saqueador no passado… no mês passado, uma pirâmide de aço foi instalada no topo da caixa de utilidades. No entanto, a pirâmide foi arrancada em poucos dias… e muitos acreditaram que o fora-da-lei da urina era responsável pelos danos.