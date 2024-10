O novato do Saints, Spencer Rattler, começará no QB vs.

O novato Spencer Rattler começará como zagueiro do New Orleans Saints contra o Tampa Bay Buccaneers no domingo, disse o técnico Dennis Allen na quarta-feira, substituindo o lesionado Derek Carr.

Carr sofreu uma distensão oblíqua na derrota de segunda-feira à noite para o Kansas City Chiefs, de acordo com Allen. Ele é considerado semana a semana.

O Saints joga duas partidas em 10 dias – domingo contra o Tampa Bay e depois 17 de outubro contra o Denver Broncos no “Thursday Night Football”.

Rattler, selecionado pelo Saints na quinta rodada da Carolina do Sul, ainda não fez sua estreia na NFL. Ele estava inativo como zagueiro número 3 do time, atrás de Carr e Jake Haener, durante os primeiros cinco jogos de New Orleans.

Durante três aparições na pré-temporada, Rattler completou 20 de 38 tentativas de passe (52,6%) para 202 jardas, um touchdown e nenhuma interceptação, enquanto correu sete vezes para 26 jardas e perdeu um fumble.