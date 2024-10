O novo cibertáxi de Elon Musk tirará o Uber do mercado, afirma Steve Pazmany

Estrela “Totalmente Torqueada” Steve Pazmany está emitindo um alerta após Elon Musk A estreia do Cybercab na noite passada… alegando que o novo produto poderia ser o fim do Uber e de outros compartilhamentos de viagens.

O vídeo obtido pelo TMZ da personalidade do History Channel no Hot Rod Power Tour em Scottsdale, Arizona, onde ele reagiu à proposta de Elon para um futuro sem motorista. Embora a invenção possa ser uma boa notícia para o chefe da Tesla, Steve disse que os desenvolvimentos autônomos podem marcar o fim dos aplicativos de compartilhamento de viagens… e de milhares de empregos em todo o mundo.

Ele acrescentou: “Acho que isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Se eu fosse um motorista do Uber, estaria preocupado com meu trabalho agora. O futuro está aqui e dizer que a direção autônoma não terá sucesso eventualmente. “.. eu não sei. Eu ficaria nervoso.”

Ainda assim, Steve acredita que as pessoas na indústria têm um pouco de tempo para se preparar para a mudança… com a personalidade da TV prevendo que o lançamento inicial do Cybercab irá “fracassar”.

No entanto, Elon certamente se sentiu confortável com o produto pendente… provocando os consumidores na noite de quinta-feira, dizendo que o veículo poderia estar disponível pouco antes de 2027… com um preço acessível de US$ 30 mil.