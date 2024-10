O número 1 do Texas espera que o QB Quinn Ewers retorne contra o número 18 de Oklahoma

O técnico Steve Sarkisian espera que o quarterback Quinn Ewers esteja pronto para começar quando o número 1 do Texas enfrentar o número 18 do Oklahoma no Allstate Red River Rivalry no sábado em Dallas, mas os Longhorns continuarão monitorando sua recuperação ao longo da semana.

Ewers sofreu uma lesão oblíqua ao arremessar o corpo e foi substituído por Arch Manning na vitória do Texas contra a UTSA em 14 de setembro. Manning foi titular nos últimos dois jogos – vitórias sobre UL Monroe e Mississippi State.

Sarkisian disse que Ewers treinou três vezes na semana passada e novamente na segunda-feira.

“Achei que ele parecia bem depois do tchau”, disse Sarkisian. “Acho que se alguém se beneficiou com a folga, provavelmente foi ele. Vamos monitorá-lo diariamente apenas para ver como ele continua a progredir, mas me sinto bem com a forma como ele estava [Monday].

“Sinto-me bem por ele ir para o sábado, mas isso ainda está para ser visto.”

Sarkisian disse que espera o inesperado contra os Sooners (15h30 horário do leste, ABC), já que ambos estão se despedindo há semanas. Os Longhorns sabem que terão que se preparar para o novo titular de OU, Michael Hawkins Jr., que substituiu Jackson Arnold.

Hawkins, um calouro, acertou 10 de 15 para 161 jardas, correu para 69 jardas e uma pontuação e acrescentou uma conversão de 2 pontos em sua primeira partida – uma vitória fora de casa por 27-21 em Auburn.

“Ele fez 50 pontos para um touchdown contra Auburn, então precisamos estar muito atentos à sua capacidade de estender jogadas e então criar jogadas explosivas. [plays] com as pernas”, disse Sarkisian.

Nove dos últimos 10 jogos entre os rivais foram decididos por um placar ou menos. O ano passado foi outro clássico, com o número 12 do Oklahoma dirigindo 75 jardas em cinco jogadas, coroado pelo passe para touchdown de Dillon Gabriel de 3 jardas para Nic Anderson faltando 15 segundos para vencer o número 3 Longhorns por 34-30. Nesse jogo, Ewers arremessou 346 jardas, mas teve duas interceptações e foi demitido cinco vezes, o maior empate em um jogo de sua carreira.

Esta é a 44ª vez que ambas as equipes serão classificadas antes do jogo, que perde apenas para a rivalidade Ohio State-Michigan (49). É a quinta vez que o Texas entra no jogo em primeiro lugar; O Texas está 3-0-1 nos quatro anteriores.

“Acho que há coisas que acontecem neste jogo que o tornam especial”, disse Sarkisian. “Temos a sorte de fazer parte disso. E esta semana não será diferente.”

Entre o que está em jogo e a atmosfera na Feira Estadual do Texas, Sarkisian disse que não vai precisar de nenhum estratagema motivacional.

“Pensar que terei que fazer um discurso sobre Knute Rockne para me preparar para este jogo provavelmente não é verdade”, disse Sarkisian. “Eu provavelmente poderia aparecer no pontapé inicial e nossos jogadores estarão prontos para jogar no sábado de manhã.”