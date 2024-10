O pivô do Pacers, James Wiseman, sofre ruptura de Aquiles na estreia

O pivô do Indiana Pacers, James Wiseman, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles esquerdo, uma ressonância magnética confirmada na quinta-feira.

Os Pacers e Wiseman estão trabalhando em colaboração para determinar as opções de tratamento, disse a equipe.

Wiseman sofreu a lesão na vitória do Indiana por 105-109 sobre o Detroit Pistons na noite de quarta-feira.

Wiseman concordou com um contrato de dois anos com o Pacers na entressafra, depois de jogar 63 jogos pelo Pistons, o recorde de sua carreira, na última temporada, com média de 7,1 pontos e 5,3 rebotes em 17 minutos.

Escolhido pelo Golden State Warriors com a segunda escolha no draft de 2020, Wiseman foi negociado para Detroit como parte de um acordo de quatro equipes em 2023.