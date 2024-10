O Plymouth de Wayne Rooney recuperou de uma derrota por 3 a 0 e empatou

Wayne Rooney viu seu time do Plymouth ganhar um ponto muito necessário contra o Preston. Imagens de Bradley Collyer/PA via Getty Images

O time do Plymouth Argyle, de Wayne Rooney, recuperou de uma desvantagem de 3 a 0 e empatou em 3 a 3 com o Preston North End no campeonato no sábado.

Morgan Whittaker marcou nos acréscimos para salvar um ponto importante para o Plymouth, que está lutando para ficar fora da zona de rebaixamento, após apenas três vitórias nos primeiros 12 jogos da temporada.

“Estou realmente irritado. Esse desempenho está longe de ser bom o suficiente”, disse Rooney após a partida. “Durante uma hora daquele jogo, não parecia nada conosco. Éramos fáceis de jogar contra nós, não estávamos fazendo desarmes, não estávamos pegando a bola.

“Obviamente, estou satisfeito por conseguir um ponto no jogo, mas não posso aceitar esse desempenho. Houve jogos nesta temporada em que estivemos muito bem, mas os últimos três jogos foram um pontinho e temos sair dessa porque hoje poderia ter sido muito pior.”

Preston liderou por 2 a 0 no intervalo, com gols de Sam Greenwood e Mads Frøkjær-Jensen, antes de Brad Potts marcar o terceiro aos 48 minutos para dar aos visitantes uma vantagem dominante.

Freddie Issaka reduziu para o Plymouth aos 55 minutos, antes que o gol de Andre Gray aos 82 minutos fizesse o 3-2 e desse esperança aos anfitriões.

Isso preparou o terreno para o dramático gol tardio de Whittaker, algo que está se tornando a norma para o Plymouth, que já marcou nos descontos no final dos últimos quatro jogos em casa.