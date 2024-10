O presidente da PFL, Donn Davis, acredita que Francis Ngannou x Jon Jones ‘não é provável’, mas é possível: ‘É tão grande e tão emocionante’

Francis Ngannou x Jon Jones pode não ser provável, mas é possível, pelo menos é o que diz o presidente do PFL, Donn Davis.

No último fim de semana, Ngannou fez seu tão esperado retorno ao MMA, parando Renan Ferreira na luta principal do PFL Superfights: Battle of the Giants. A luta foi a primeira de Ngannou pelo PFL e levou “The Predator” de volta ao MMA Fighting Global Rankings, ocupando o segundo lugar no peso pesado. Também reacendeu a conversa sobre a agora perdida superluta Ngannou x Jon Jones que cativou a imaginação dos fãs por anos. Mas para o presidente do PFL, esse confronto pode não estar tão perdido como muitos acreditam.

“Sou um cara bastante otimista”, disse Davis ao MMA Fighting durante Town Hall na quarta-feira. “Sou realista do ponto de vista empresarial, mas estou sempre otimista. Até os tweets de Jon Jones me pareceram muito interessantes. … Isso é muito diferente dos últimos três anos. Isso é muito diferente dos últimos três anos entre esses dois caras.

“Então, para mim, sou um cara otimista e capaz. Para mim, isso não aconteceu no passado, mas o futuro é o futuro.”

Ngannou e Jones provocaram uma possível luta entre si por mais de um ano, quando os dois estavam no UFC, mas a luta nunca se concretizou. Depois que Ngannou deixou a promoção em 2023 para assinar com o PFL, Jones finalmente subiu para o peso pesado, conquistando o título vago do UFC ao derrotar Ciryl Gane no UFC 285.

Mas apesar de agora lutarem por promoções diferentes, a tensão entre Ngannou e Jones nunca se dissipou totalmente, com os dois até se enfrentando de improviso em um evento do PFL no ano passado. E embora o CEO do UFC, Dana White, se oponha veementemente à co-promoção e tenha rejeitado repetidamente a ideia de trabalhar com o PFL para isso, Davis acha que as chances são melhores do que você imagina.

“Se eu fosse uma pessoa que apostava, se você me desse chances iguais, não”, disse Davis. “É provável que seja provável? É uma boa aposta? Não. Mas se você me desse quatro para um? Eu aceitaria essas probabilidades. Eu aceitaria essa aposta. Então eu acho que é possível? Sim. Provável? Não.

“E eu acho que, por ser a maior luta que poderia ser feita no MMA talvez na última ou na próxima década, é por isso que acho que é possível. Porque é tão grande e tão emocionante. E às vezes as pessoas dizem: ‘Que efeito. Nós vamos encontrar uma maneira de fazer isso. Vamos encontrar uma maneira de fazer isso. É por isso que acho que é possível.”

E embora uma co-promoção entre UFC e PFL pareça extremamente improvável, há uma coisa que sempre pode mudar a equação: dinheiro. Dana White é notoriamente contra a passagem de lutadores de MMA para o boxe, mas notoriamente permitiu que Conor McGregor o fizesse contra Floyd Mayweather em um dos maiores eventos esportivos do ano.

Algo semelhante poderia acontecer aqui, sugere Davis, especialmente com o envolvimento de Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita. Alalshikh investiu pesadamente em esportes de combate nos últimos anos, já possui relacionamento com as duas promoções e demonstrou vontade de realizar as maiores lutas possíveis. Diante disso, Davis acredita que tudo é possível.

“Tenho muito respeito por Dana”, disse Davis. “Ele construiu toda a indústria. Ele quer fazer parte da maior luta em 10 anos que ele fez acontecer? Turki é o maior homem dos esportes de combate. Ele poderia fazer a maior luta acontecer? Claro. Eu só acho que há muitas coisas legais que podem acontecer aqui. Eu sou o cara menos importante aqui. Turki e Dana são os caras mais importantes aqui. Eu sou apenas o cara que disse sim.”