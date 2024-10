O presidente Joe Biden vota uma semana antes em meio a um impasse

Presidente Joe Biden está arrasando a votação uma semana antes… atingindo um centro de votação em Delaware antes do dia da eleição.

O atual POTUS exerceu seu dever cívico na segunda-feira em Wilmington… onde passou o fim de semana antes de retornar ao Salão Oval. Biden foi visto esperando na fila com outros eleitores, conversando enquanto eles aguardavam para votar 7 dias antes.

Enquanto Biden esperava na fila com seus concidadãos para votar, ele foi cercado por vários agentes do Serviço Secreto… que foram alvo de bastante pressão este ano após tentativas de assassinato do candidato republicano Donald Trump.