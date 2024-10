O principal rusher dos Browns, Jerome Ford, lesiona o tendão da coxa contra os Eagles

FILADÉLFIA – O running back Jerome Ford, do Cleveland Browns, foi excluído do jogo de domingo contra o Philadelphia Eagles devido a uma lesão no tendão da coxa.

Ford sofreu a lesão na segunda posse de bola dos Browns no jogo. Ele passou um tempo na tenda médica antes de ir para o vestiário. Os Browns disseram originalmente que Ford era questionável para retornar antes de descartá-lo pelo resto do jogo.

Ford entrou no jogo de domingo como o melhor rusher do Cleveland, totalizando 250 jardas em 48 corridas. Ele teve duas corridas de 14 jardas antes de sofrer a lesão.

A lesão de Ford ocorre no momento em que os Browns devem trazer Nick Chubb, quatro vezes running back do Pro Bowl, de volta da lesão na semana 7. Chubb deve fazer sua estreia na temporada contra o Cincinnati Bengals, em Cleveland, no próximo domingo, disse uma fonte à ESPN, completando seu retorno de uma grave lesão no joelho esquerdo que exigiu duas cirurgias no ano passado.

Chubb sofreu a lesão no joelho no final da temporada no “Monday Night Football” contra o Pittsburgh Steelers na semana 2 da temporada de 2023. Ele passou por uma primeira cirurgia para reparar a cápsula medial, menisco e ligamento colateral medial no final de setembro. Uma segunda cirurgia reparou os danos ao LCA em novembro.