O Príncipe Harry e Meghan Markle condenaram seus filhos a um futuro que deixou a realeza em estado de choque

Príncipe Harry e Meghan Markle estão enfrentando algumas decisões difíceis no que diz respeito à conexão real de seus filhos. De acordo com uma fonte real, eles estão “condenando seus próprios filhos” a perderem seus laços reais, já que parece improvável que Meghan algum dia retornará ao Reino Unidoo que significa que as crianças podem demorar um pouco para voltar ao país.

Ao discutir este tópico com Ben Leo da GBN, especialista real Charles Rae expressou seus pensamentos, dizendo: “Em termos de Meghan, sou da escola que não acredita que Meghan algum dia retornará a este país. E, por implicação, significa que as crianças, a menos que sejam muito mais velhas, não voltarão a este país num futuro próximo..”

Parece que Harry e Meghan estão planejando ter algumas conversas importantes com seus filhos sobre seus títulos reais e herança quando forem mais velhos. Uma reportagem de agosto revelou que o casal quer ter certeza Príncipe Archie e Princesa Lilibet Diana compreender sua identidade real no devido tempo.

“Eles terão essas conversas no devido tempo”, compartilhou um amigo da família. É claro que eles desejam lidar com esse aspecto da vida de seus filhos com atenção e cuidado.

As crianças aprenderão sobre sua herança real com o tempo

Apesar dos desafios de viver sob os olhos do público, Meghan e Harry são pais muito práticos. Eles levam seus filhos para a escola, os buscam e estão ativamente envolvidos em suas vidas diárias. A fonte compartilhou: “Acho que todos os pais querem compartilhar seus filhos com o mundo, mas simplesmente não conseguem. Os filhos de William, por exemplo, têm muito mais segurança, mesmo sendo reconhecíveis. E o mesmo não se aplica aos filhos de Meghan e Harry. Eles sabem que o mundo quer ver [them, but] Eu esperaria que eles vivessem vidas menores até que isso fosse resolvido, se isso acontecer.”

É claro que o casal deseja dar aos filhos uma sensação de normalidade e privacidade, apesar da linhagem real. Eles querem criar memórias com seus filhos fora dos muros do palácio e garantir que eles tenham uma educação completa.

A fonte também revelou que Príncipe Archie e Princesa Lilibet Diana são bem-educados e têm personalidades distintas. “Archie é doce, curioso e brincalhão, e Lili é vibrante e feliz”, compartilhou a fonte. É emocionante ouvir sobre as crianças de Sussex prosperando em seu ambiente.

Apesar dos desafios actuais, poderá haver a possibilidade de as crianças de Sussex regressarem à Grã-Bretanha dentro de alguns anos. “Os Jogos Invictus em 2027 poderiam de fato ser uma oportunidade estratégica para o Príncipe Harry trazer seus filhos para o Reino Unido“, sugeriu a fonte.

É claro que o Príncipe Harry e Meghan Markle estão navegando na paternidade com atenção e consideração pelo bem-estar de seus filhos em meio a suas circunstâncias únicas.