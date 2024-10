O Príncipe William será acompanhado por Heidi Klum e Winnie Harlow na cerimônia do Earthshot Prize, mas ele sentirá falta de alguém muito importante

Tele Prêmio Earthshot é conhecido por ser um dos projetos mais emocionantes e emocionantes que o Príncipe William já empreendeu entre seus muitos empreendimentos de caridade.

Por essa razão, o Príncipe de Gales estará em breve em Cidade do Caboonde o estrelado Prêmio Earthshot A cerimônia será realizada no dia 6 de novembro, e William não poderá contar com a mulher que mais gostaria de ter ao seu lado: sua esposa Kate Middleton.

Os motivos da sua possível ausência ainda não foram revelados, nem foi dito que ela estará em África do Sul acompanhando o marido em um dia tão especial para ele, embora muitas celebridades já tenham dado consentimento para sua presença, inclusive supermodelos Heidi Klum e Winnie Harlow.

É de conhecimento público que o Prêmio Earthshot é um dos Major do Príncipe William “projetos apaixonantes” que ele está perseguindo, buscando encontrar e ampliar soluções positivas para a atual crise climática que afeta grande parte do mundo em cinco áreas principais: 1) Proteger e restaurar a natureza. 2) Limpe o ar. 3) Revitalizar os oceanos. 4) Construa um mundo sem desperdício e 5) Resolva o clima.

Oficialmente, Príncipe Guilherme está fornecendo cerca de 5 milhões de libras (US$ 6,48 milhões) em prêmios em dinheiro para indivíduos ou empresas que ofereçam algum tipo de solução para as cinco questões que o projeto é baseado em.

Especulação sobre se sua esposa ou não Kate Middleton estará lá é que ela está atualmente colocando sua recuperação em primeiro lugar depois de terminar todos os seus quimioterapia até 2024.