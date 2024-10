O proprietário do Jags, Shad Khan, oferece suporte para Baalke e Pederson

JACKSONVILLE, Flórida – O proprietário do Jacksonville Jaguars, Shad Khan, expressou seu apoio ao gerente geral Trent Baalke e ao técnico Doug Pederson após o início do time por 1-4.

Khan disse ao jornal Florida Times-Union em entrevista em Londres que, embora esteja decepcionado com a forma como a temporada começou, ele está mais preocupado com a forma como o time terminará a temporada, começando com o jogo de domingo contra o Chicago Bears no Tottenham Hotspur Stadium.

“Ainda acredito neles”, disse Khan ao jornal no sábado. “Acredito nos jogadores, acredito na comissão técnica. Acredito em Trent [Baalke]. Obviamente, os resultados são decepcionantes para todos eles, assim como para mim ou para qualquer outro fã do Jaguar, mas o principal é entender [is] evoluímos e realmente chegamos a um nível. Acho que temos os jogadores, temos o treinador, temos as instalações.”

Além da derrota por 47 a 10 em Buffalo no Monday Night Football na semana 3 – que Khan chamou de embaraçosa – as outras três derrotas foram jogos de um placar por 12 pontos combinados.

Os Jaguars conseguiram sua primeira vitória na semana passada contra Indianápolis, mas o time precisava de um field goal de 49 jardas do chutador novato Cam Little faltando 17 segundos para o fim para vencer por 37-34 depois de perder uma vantagem de 14 pontos no quarto período.

“Então, para mim, em cada jogo que você vai, você quer fazer de tudo para vencer e esta é a NFL, isso é difícil”, disse Khan ao jornal. “Todo jogo é competitivo. Uma derrota é uma derrota, mas [it’s about] como você perde. Para mim, os três jogos que perdemos no início da temporada são decepcionantes, [but] poderíamos tê-los vencido.”

Khan disse à equipe na noite anterior ao campo de treinamento que esta é a melhor equipe Jaguars já montada e que “vencer agora é a expectativa”. No entanto, apenas um time chegou aos playoffs após um início de 0-4: o San Diego Chargers de 1992, que venceu 11 dos 12 jogos seguintes para conquistar o título da AFC West e derrotou o Kansas City Chiefs em um jogo wild card antes de perder para o Miami Dolphins na rodada divisional.

Os Jaguars se recuperaram de um início de 2 a 6 em 2022 para vencer o AFC South e chegar aos playoffs, mas pode ser difícil conseguir um retorno semelhante nesta temporada, com jogos restantes contra Green Bay, Minnesota, Filadélfia, Detroit e o Novo York Jets – especialmente com uma longa lista de lesões e o desempenho do quarterback Trevor Lawrence e do ataque (até a semana passada).

Pederson tem 19-20 em suas mais de três temporadas com os Jaguars, mas isso inclui um recorde de 2-9 nos últimos 10 jogos do time, desde o início de dezembro de 2023.

No entanto, os Jaguars venceram cinco vitórias consecutivas para encerrar 2022 com um recorde de 9-8 e duplicaram essa marca em 2023, o que marca a primeira vez que os Jaguars registram temporadas consecutivas de vitórias desde 2004-05.

Mas os Jaguars também estavam com um recorde de 8-3 e disputavam o primeiro lugar na AFC na temporada passada, antes de terminarem com um recorde de 1-5, um período que coincidiu com as lesões do recebedor Christian Kirk (abdômen/virilha) e Lawrence (tornozelo, concussão e ombro).

Ainda assim, terminar com recordes de vitórias nas duas últimas temporadas é um progresso significativo para uma franquia que perdeu 10 ou mais jogos 10 vezes em um período de 11 temporadas de 2011-2021, e Khan reconheceu isso ao jornal.

“Espero que sejamos competitivos e vençamos todos os anos e chegamos a esse ponto e não sejamos alguém que não conhecemos”, disse ele. “Então, compartilhando minhas expectativas, acredito nisso. Os treinadores que estão lá, os jogadores que estão lá, vêm aqui para vencer e se não se sentem confortáveis ​​com isso, não deveriam estar aqui. queremos ser.”