O proprietário dos Raiders, Mark Davis, diz: ‘Não estamos negociando Maxx Crosby’

Para os times que ainda estão pensando em maneiras de adquirir Maxx Crosby, e para os torcedores que estão imaginando como seria o lado defensivo do Pro Bowl com o uniforme de seu time, essas conversas podem ser oficialmente encerradas.

O proprietário dos Raiders, Mark Davis, destruiu as esperanças e sonhos dos escritórios e torcedores de toda a liga neste fim de semana, quando rejeitou categoricamente a ideia de que Las Vegas trocaria seu melhor jogador.

“Não estamos negociando com Maxx Crosby”, disse Davis em um e-mail à ESPN. “Antes ou depois do prazo de negociação!!!”

Apesar da relutância dos Raiders em negociar seu jogador mais popular, os times continuaram a explorar maneiras até esta semana para ver se Crosby poderia ser obtido, disseram fontes da liga à ESPN.

As equipes têm debatido internamente se existe uma maneira de adquirir Crosby, e algumas entraram em contato com os Raiders para fazer perguntas.

Os Raiders, no entanto, essencialmente encerraram a ideia. Uma fonte da liga familiarizada com os esforços de outras equipes disse à ESPN que “seria mais do que chocante” se Crosby fosse negociado antes do prazo final de 5 de novembro da NFL.

Richard Seymour, acionista minoritário dos New Raiders, disse no “The Adam Schefter Podcast” desta semana que não conseguia imaginar os Raiders negociando a “batimento cardíaco de nossa equipe”.

“Se eu sou o Lions, quero buscar Maxx Crosby também”, disse Seymour no podcast. “Por que não? Ele é o coração da nossa equipe. Mas essa seria a decisão de Mark Davis, e não o vejo tomando a decisão de trocar Maxx Crosby.”

Crosby é querido dentro da organização Raiders, especialmente por Davis.

Crosby disse esta semana em seu podcast que quer ficar com os Raiders e abordou a especulação comercial envolvendo os Leões, que não têm a estrela lesionada do lado defensivo Aidan Hutchinson.

“Estou sentado aqui inocentemente e apenas fazendo o que faço, e sinto que preciso abordar isso com meus companheiros de equipe”, disse ele no podcast “The Rush With Maxx Crosby”. “Eu fico tipo, ‘Não estou tentando ir embora’.

“Não tenho 100 por cento de controle e tudo mais, mas quero estar aqui. Quero ser prata e preto. Vou dizer alto e claro: quero ser um Raider. Eu Já disse isso repetidas vezes.”

Os Raiders já fizeram uma negociação de alto perfil na semana passada, enviando o wide receiver Davante Adams ao New York Jets para uma escolha condicional de terceira rodada do draft.

Equipes como os Leões que ainda esperam potencialmente adicionar ajuda urgente antes do prazo de negociação agora terão que procurar outro lugar. Um dos alvos comerciais mais lógicos é Za’Darius Smith, ex-defensivo do Pro Bowl do Cleveland Browns, que chamou a atenção de toda a liga.

Smith tem currículo, talento e um salário amigável o suficiente nesta temporada para torná-lo atraente para outros times, e fontes da liga disseram que não ficariam surpresos em ver os Browns contratá-lo antes do prazo.

Crosby, 27, tem 6,5 sacks nesta temporada, empatado em sexto lugar na NFL. O três vezes Pro Bowler jogou toda a sua carreira com os Raiders, registrando 58,5 sacks em 89 jogos em mais de cinco temporadas.