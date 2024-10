O prospecto número 1 do futebol, Jahkeem Stewart, reclassifica para 2025

O lado defensivo cinco estrelas Jahkeem Stewart, o prospecto geral nº 1 da ESPN na classe de 2026, anunciou sua reclassificação para a classe de 2025 no sábado, consolidando-o imediatamente como um dos prospectos não comprometidos mais cobiçados do ciclo, dois meses antes da assinatura antecipada período.

Stewart, um pass rusher de 1,80 metro e 270 libras de Nova Orleans, anunciou sua reclassificação nas redes sociais.

Ohio State, Oregon, LSU e USC são agora considerados os finalistas do compromisso de Stewart. Ele visitará cada escola nos próximos dois meses, confirmou uma fonte à ESPN.

“Ele tem dominado as perspectivas de quatro e cinco estrelas desde a sétima série”, disse Clyde Alexander, treinador que representa Stewart, à ESPN. “Algumas dessas crianças estão na NFL agora, e [Stewart] ainda tinha mais dois anos de ensino médio. Cada treinador principal, coordenador e [defensive line coach] o tem como o jogador número 1 em seu tabuleiro, independentemente da classe.”

Stewart emergiu como o defensor do ensino médio com melhor classificação do país na St. Augustine High School de Nova Orleans, onde totalizou 85 tackles no total (33 por derrota) e 20 sacks em sua segunda temporada no outono passado. Stewart está inelegível para competir no futebol americano da Louisiana neste outono, após sua transferência durante a temporada de St. Augustine para a vizinha Edna Karr High School no mês passado, uma mudança que sinalizou os eventuais planos de Stewart de reclassificar.

“Santo Agostinho me ajudou a me tornar um homem muito melhor do que eu estava lá. Ele me ensinou muitas coisas”, disse Stewart à ESPN em 6 de setembro. realmente apenas ajuda na minha decisão. Um lugar que vai me melhorar e ajudar a tomar a decisão que estou tentando tomar.”

A reclassificação de Stewart o coloca como o candidato não comprometido com melhor classificação na classe de 2025, lançando uma partida nos meses finais do ciclo antes do período de assinaturas antecipadas em 4 de dezembro. Outras perspectivas não comprometidas de alto nível incluem os defensores cinco estrelas Elijah Griffin (nº 5 na ESPN 300) e Justus Terry (nº 7) e o atleta quatro estrelas Michael Terry (nº 24).

Stewart fez viagens de verão para o estado de Ohio, LSU, Oregon, Texas e Auburn, e esteve em Las Vegas na semana 1 para a abertura do local neutro entre USC e LSU.