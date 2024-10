O quarterback da Marinha Blake Horvath tendo uma temporada histórica

ANNAPOLIS, Maryland – Em uma manhã quente e ensolarada de setembro, centenas de aspirantes, vestidos com uniformes combinando para uma “quinta-feira tática”, cruzaram o campus da Marinha para chegar à próxima aula, com mochilas pretas idênticas penduradas nos ombros.

No meio do caminho, um aspirante espiou por baixo da aba do chapéu obrigatório para dizer bom dia com um sorriso enorme.

“Esse é o nosso quarterback”, disse o zagueiro da Marinha Daba Fofana a um visitante próximo.

Listado com 1,80 metro e 195 libras, o júnior Blake Horvath se mistura facilmente com seus colegas de classe no Yard durante o horário escolar – incluindo seu GPA de 3,53 como especialista em pesquisa operacional. No entanto, quando se trata de quarterbacks da Marinha, Horvath é o melhor quarterback de duplo propósito que o programa já viu – e provavelmente o único no país que não era um nome familiar entrando nesta temporada, mas se alinhou estatisticamente com alguns dos melhores do esporte.

O melhor resultado que um quarterback da Marinha já terminou no QBR – que a ESPN vem monitorando desde 2004 – é o sexto, por Malcolm Perry em 2019. Horvath entrou esta semana em terceiro lugar no QBR total, mas por cerca de um mês foi o número 1. – um lugar que nos últimos anos foi reservado para nomes como Jayden Daniels (2023), CJ Stroud do estado de Ohio (2021), Mac Jones do Alabama (2020), Joe Burrow da LSU (2019) e Kyler Murray de Oklahoma (2018).

Apenas algumas escolhas do primeiro turno do draft da NFL.

“E lá está Blake!” disse o técnico dos quarterbacks da Marinha, Ivin Jasper, com um sorriso.

Nada mal para um garoto despretensioso de Ohio que foi recrutado por algumas escolas da Divisão II e escolas da América Central em Toledo, Ball State e Miami (Ohio) – como wide receiver e safety.

“As pessoas não entendem”, disse Jasper. “Blake é um atlético realmente sorrateiro. Você vê algum filme do ensino médio em que ele se levanta e mergulha – quero dizer, subindo e jogando no chão. Foi tipo, ‘Uau.’ Mas ele entra na sala, tem um sorriso bobo no rosto, está sempre contando piadas e incomodando os caras. Ele me lembra o personagem Mahoney de ‘Academia de Polícia’. As pessoas vieram atrás dele como segurança, recebedor – ele é um jogador de futebol muito inteligente, tenho certeza que pode fazer qualquer uma dessas coisas – mas estamos felizes por ele estar jogando como zagueiro para nós”.

Horvath é um grande motivo pelo qual a Marinha entra no jogo crítico de sábado contra o Notre Dame no Metlife Stadium com um recorde de 6-0 pela primeira vez desde 1979. Ele está liderando o quarto ataque do país (44,8), a maior média da Marinha em mais de 100 anos. Os aspirantes também são o número 1 no ataque da zona vermelha (23-23), o número 2 em jardas por conclusão (19,3) e o número 4 no ataque rápido (274,8).

Horvath, cuja temporada de estreia também é a primeira como titular em tempo integral, junta-se a Jalen Milroe, do Alabama, e Riley Leonard, de Notre Dame, como os únicos zagueiros da FBS que alcançaram dois dígitos em corridas (10) e passes para touchdowns (10). cair. Horvath, que lançou apenas uma interceptação, foi responsável por 20,7 pontos por jogo, ocupando o sétimo lugar nacionalmente. E ele entra esta semana classificado como o zagueiro geral nº 1 na FBS pelo Pro Football Focus com uma nota de 92,7 e o segundo colocado geral (todos os jogadores, não apenas os zagueiros) com uma nota de 93,0.

Este é um quarterback invicto cuja programação de aulas inclui programação matemática avançada, disputa e visualização de dados, aplicações de engenharia cibernética e modelos dinâmicos e estocásticos.

(Asas grátis para qualquer fã de futebol universitário que saiba o que são modelos estocásticos.)

“Os acadêmicos são muito difíceis aqui”, disse Horvath. “Então, ser capaz de tirar uma nota ruim em um teste, ou um teste ruim e ir para o futebol e esquecer disso – ou o contrário, e não deixar o sucesso do futebol subir à sua cabeça e fazer você aceitar acadêmicos ainda mais leves, porque ambos são igualmente importantes por si só.

“No passado, uma das grandes coisas para o nosso time de futebol eram as semanas de exames”, disse ele. “Nas semanas de provas as coisas ficam muito estressantes e, na temporada passada, nossos dois piores jogos foram nas semanas de provas por causa do estresse e tudo mais. Este ano já tivemos um na semana da UAB e conseguimos a vitória. indicativo da nossa equipe e da nossa capacidade de superar algumas coisas nesta temporada.”

(Não, eles não têm exames esta semana antes do jogo Notre Dame.)

jogar 0:51 Blake Horvath lança passe de 77 jardas para Nathan Kent para Navy TD Blake Horvath se conecta com Nathan Kent em um passe de 77 jardas para fazer 21-3 para a Marinha sobre UAB.

Em vez disso, o teste é se a Marinha consegue sustentar o seu sucesso ofensivo contra uma defesa de Notre Dame que será anos-luz melhor do que qualquer outra que os aspirantes enfrentaram até agora nesta temporada. Os irlandeses são o quinto colocado do país em pontuação na defesa, mantendo os adversários em 11,86 pontos por jogo. Os oponentes da Marinha estão atualmente em 119º lugar em porcentagem de vitórias (0,433).

Embora o ataque da Marinha tenha aumentado, ela enfrentou apenas um time com histórico de vitórias: Memphis (5-1). Temple, UAB e Força Aérea combinaram quatro vitórias.

Esta não é a ofensa da Marinha que você está acostumado a ver.

A Marinha ainda tem a opção tripla – na verdade, as raízes do coordenador ofensivo do primeiro ano, Drew Cronic, são o wing-T. A Marinha, porém, o modernizou.

Como?

Bem, para começar, eles chamam de “asa-T do milênio”.

É uma ofensa múltipla. Os quarterbacks da Marinha precisam ser fluentes em opção, RPO e estilo profissional. Eles executam leituras de zona e dentro da zona, e tudo está funcionando. A Marinha é apenas uma das três equipes do país, junto com o Exército e o Indiana, que venceram todos os jogos nesta temporada por dois dígitos.

“Não é a ala T da velha escola que algumas escolas secundárias ainda funcionam, no centro, apenas transferência para a esquerda, transferência para a direita”, disse Horvath. “Você pode comandar o que quiser, e nós meio que fazemos isso. Vamos nos alinhar na espingarda, faremos o que for necessário para colocar o futebol em posição para nossos rapazes terem sucesso.”

Não se engane – este ainda é um ataque de primeira execução, já que Horvath tentou apenas 72 passes. Em comparação, Garrett Nussmeier, da LSU, lançou 284 vezes. A diferença no sistema de Cronic é que Horvath é talentoso o suficiente para adicionar essa opção ao manual. Ele completou 64% de seus passes – quase o mesmo que Nussmeier (64,7%). Indo para um jogo contra o primeiro adversário classificado da Marinha, Horvath está a caminho não apenas de entrar, mas, em alguns casos, de quebrar alguns recordes estabelecidos pelo quem é quem dos zagueiros da Marinha.

O quarterback da Marinha, Blake Horvath, passou por 888 jardas e 10 touchdowns nesta temporada e tem o terceiro melhor QBR do país. Ele também correu para 621 jardas e mais 10 touchdowns. Imagens de Tommy Gilligan/Imagn

Horvath pode destruir o recorde escolar de eficiência de passes estabelecido por Malcolm Perry, e ele está no caminho para a terceira melhor porcentagem de conclusão, atrás do Hall da Fama Roger Staubach (que também é o primeiro e o segundo). Ele pode se tornar o primeiro quarterback na história da escola a arremessar 2.000 e correr para 1.000.

“Temos muitos bons jogadores de futebol aqui, crianças que acho que podem jogar em qualquer lugar do país”, disse Cronic. “Talvez eles tenham 5 centímetros de altura ou 5 quilos de luz, mas temos algumas crianças que podem correr, fazer algumas coisas e jogar futebol. Blake está correndo perto das pessoas.”

Horvath também pode quebrar o recorde escolar de jardas de passe por tentativa (estabelecido por Will Worth) e jardas de passe por conclusão (estabelecido por Ricky Dobbs) e touchdowns de passe em uma temporada (também estabelecido por Dobbs).

Como equipe, o início de 6 a 0 é um afastamento do passado recente. A Marinha terminou 5-7, 4-8, 4-8 e 3-7 nas últimas quatro temporadas. Eles não têm uma temporada de vitórias desde o recorde de 11-2 em 2019.

“Falamos muito sobre o que os veteranos passaram e o que muitos caras da equipe passaram nos últimos anos”, disse Horvath. “Queríamos realmente entrar nesta temporada fazendo uma mudança e deixar um legado diferente do que produzimos no passado. Estando na posição em que estou, a Marinha teve muitos zagueiros excelentes – Keenan Reynolds, Malcolm Perry, Roger Staubach – muitos caras que foram a cara do futebol da Marinha porque eram o quarterback. Então, quando se trata de ser quarterback aqui, você é empurrado para esse papel e precisa. ser capaz de lidar com isso.”

Horvath conquistou o papel no final da primavera passada, quando derrotou Braxton Woodson, do segundo ano, como titular no que foi uma competição “cabeça a cabeça”. Horvath começou apenas uma partida na temporada passada – e disputou apenas quatro partidas em sua carreira universitária. Sua temporada terminou no início de outubro de 2023 devido a uma luxação do polegar que exigiu cirurgia e um parafuso. Jasper disse que o braço de Horvath ficou mais forte, ele está jogando melhor a bola – e é tudo “muito mais” do que eles esperavam.

“Até ele entrar nos jogos, você realmente não sabia como reagiria sob as luzes”, disse Jasper. “Estamos adorando isso. Temos nosso quarterback.”

Apenas dois anos atrás, o quarterback deles estava no time de olheiros e não jogou nenhum snap em uma partida. Agora ele arremessou pelo menos 100 jardas em todos os seis jogos – a sequência mais longa de um quarterback da Marinha desde que Jim Kubiak fez isso em 22 jogos consecutivos nas temporadas de 1993 e 94.

“Ele vai intervir para lançar, sabe que será atingido e apostará no dinheiro”, disse o técnico da Marinha, Brian Newberry.

E aqueles que fazem parte do programa concordam que mesmo com todas as suas conquistas, Horvath permaneceu humilde.

“Blake tem a capacidade de transmitir confiança sem ser arrogância”, disse Cronic. “Ele tem uma dureza. Ele precisa do conjunto certo de habilidades, obviamente, mas se ele é duro e é um competidor, e os caras acreditam que ele vai colocá-los na zona final, é isso que você está procurando. Quando eles acreditam que vamos vencer porque ele está no jogo, todo mundo joga melhor, joga com mais liberdade.”

A Marinha, uma das 10 equipes invictas que restam no país, foi escolhida pela mídia para terminar em 11º lugar na Conferência Atlética Americana de 14 equipes. Os aspirantes estão atualmente em segundo lugar, com uma vitória sobre o favorito da pré-temporada, Memphis. Uma vitória contra o Notre Dame daria à Marinha seu primeiro início de 7 a 0 desde 1978.

Isso também legitimaria a Marinha como um possível candidato aos playoffs, já que os cinco campeões da conferência com melhor classificação têm uma vaga garantida no campo de 12 equipes. Se a Marinha vencer a AAC – e tiver uma vitória em terreno neutro contra Notre Dame no seu currículo – o comité de selecção do CFP poderá classificar a Marinha numa posição suficientemente elevada para inclusão. Também dependeria de como as outras corridas da conferência do Grupo dos 5 se desenrolariam, começando na noite de sexta-feira com Boise State na UNLV.

A Marinha só derrotou um time classificado de Notre Dame quatro vezes na história da série, a última em 2009. Embora Horvath tenha percebido que abriu caminho para uma companhia de elite, ele permanece firme em quem ele é.

“Não preciso fazer nada fora de quem sou para ganhar um jogo”, disse Horvath, que foi recrutado na Hilliard Darby High School em Hilliard, Ohio. “Não preciso entrar e jogar como Joe Burrow ou Caleb Williams para vencermos. Posso ser apenas Blake Horvath e ainda podemos vencer o jogo. vai ser muito bom.”