O quarterback estrela do 49ers, Brock Purdy, tem um fã poderoso e inesperado em um ex-POTUS

Fex-presidente Donald Trump fez uma aparição surpresa no Trabalhando com os meninos podcast, e ele não resistiu em falar sobre futebol. Apesar de sua história difícil na NFL, Trump sempre foi um fã do jogo. Ele até tentou comprar alguns times da NFL no passado, mas não deu certo.

Durante sua conversa com ex-jogadores da NFL Will Compton e Taylor LewanTrump não pôde deixar de dar uma mensagem especial a Brock Purdy, o quarterback do San Francisco 49ers. Ele ficou realmente impressionado com a jornada de Purdy, desde a última escolha do draft até a liderança do time. Trump disse: “O quarterback é uma ótima história. Ele é o último draftado e eles o colocaram e ele acabou de mudar de time. Ele é muito bom, nunca se sabe.”

Transformação física de Brock Purdy

Trump também achou fascinante como às vezes os melhores jogadores universitários nem sempre brilham na NFL, enquanto alguém como Purdy, que foi considerado “Sr. Irrelevante” como a última escolha do draft, tem tido um desempenho excepcionalmente bom. Ele disse: “Você pega o melhor jogador que alguém já viu na faculdade e ele acaba não sendo tão bom. O quarterback de São Francisco que achei muito interessante, como ele tem sido tão bom e quase a última escolha do draft.”

É interessante ver Trump, conhecido pelas suas opiniões fortes sobre vários temas, compartilhando sua admiração por um jogador da NFL. Isso apenas mostra que mesmo um ex-presidente não consegue resistir a falar sobre a emoção do futebol e as histórias de azarões que tornam o esporte tão atraente.

Trump dá uma mensagem para ele no podcast

Apesar de seus elogios inesperados a Purdy, a aparição de Trump no podcast não foi apenas sobre esportes. Ele nunca foi do tipo que reprime seus pensamentos sobre qualquer coisa, e esta entrevista não foi exceção. Seja sobre esportes, política ou qualquer outra coisa, Trump sempre tem algo a dizer.

Não é todo dia que ouvimos um ex-presidente conversando sobre futebol em um podcast, mas a aparição de Trump no Trabalhando com os meninos certamente trouxe alguma excitação inesperada. E quem sabe, talvez sua mensagem para Brock Purdy dê ao quarterback um impulso extra de motivação enquanto ele continua a liderar os 49ers em campo.

No final, fica claro que o amor de Trump pelo futebol transparece e a sua admiração por um jogador como Brock Purdy nos lembra da natureza imprevisível e inspiradora do jogo. Como disse o próprio Trump: “Ele é muito bom, nunca se sabe.” E no futebol é isso que o torna tão emocionante: tudo pode acontecer e qualquer um pode chegar ao topo.