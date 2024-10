O que a aposentadoria de Tony Bennett significa para a Virgínia, o basquete universitário

Em uma emocionante coletiva de imprensa anunciando sua aposentadoria na sexta-feira, o ex-técnico do Virginia Cavaliers, Tony Bennett, não mediu palavras sobre seus motivos para se aposentar do basquete universitário, apenas três semanas antes do início da temporada.

“Não sou mais o melhor treinador para liderar este programa no ambiente atual”, disse Bennett, 55 anos.

No vácuo, seu anúncio na quinta-feira não foi totalmente uma surpresa. Há anos circulavam rumores de que ele poderia renunciar antes do que sua idade e nível de sucesso indicariam. O momento, no entanto, foi um choque.

E ele deixará um vazio na Virgínia e no universo do basquete universitário. Afinal, este é o treinador que levou os Cavaliers ao seu primeiro e único título nacional em 2019, um ano depois de perder para o UMBC, de 16 cabeças-de-chave, na maior reviravolta da história do basquete universitário. Ele não ganhava um torneio da NCAA desde aquele título nacional, mas era considerado um dos melhores treinadores do esporte.

Na semana passada, ele falou no ACC Media Day sobre a próxima temporada e os benefícios de adicionar Kyle Guy, titular da seleção nacional de 2019, à equipe. Ele também discutiu sua incerteza com as novas realidades do esporte, realidades das quais ele não parecia gostar.

“Eu sempre disse, quando você está fazendo isso… você tem que ser fiel a si mesmo e realmente olhar para isso e dizer: quem sou eu? Posso operar como eu quero e isso pode ser bem sucedido o suficiente? E você obtém escolher se você quer fazer parte ou não”, disse ele à ESPN. “E quando você sentir que é a hora, como Jay fez, como o treinador K, talvez Saban, a escolha é deles. E você pode sentar aqui e reclamar e reclamar. Ou você tem uma decisão a tomar. Ou você tenta fazer do seu jeito ou você pode tomar essa decisão.”

Uma semana depois, Bennett disse que havia decidido que não poderia mais servir ao programa da Virgínia da maneira que desejava.

“Acho que é certo que os estudantes-atletas recebam receitas. Por favor, não me engane”, disse Bennett na sexta-feira. “O jogo e o atletismo universitário não estão em uma situação saudável.

À medida que o jogo mudou rapidamente, ficou claro que equipes como a Virginia de Bennett – construídas com base no desenvolvimento de jovens talentos que permaneceriam no campus por três ou quatro anos e dariam ao programa um conjunto contínuo de âncoras veteranas – teriam que mudar suas posições. mentalidades para ganhar muito. Na era da compensação NIL e do aumento do movimento do portal de transferência, vencer de forma consistente é mais difícil agora do que era quando três jogadores que retornaram (Ty Jerome, Kyle Guy e De’Andre Hunter) impulsionaram a corrida para o campeonato nacional de 2019.

Bennett disse que não sentia vontade de aprender a treinar de uma maneira diferente. Ele também disse na sexta-feira que queria deixar o programa para alguém em quem confiava: Ron Sanchez, que fez parte das equipes de Bennett no estado de Washington e na Virgínia, com uma passagem de sucesso como técnico principal em Charlotte de 2018 a 2023.

“Eles me ajudaram nessa transição – a maneira como pensam, como se relacionam, a maneira como suas mentes estão neste cenário, é o que é necessário”, disse Bennett sobre Sanchez e seu colega técnico Jason Williford. “E estou muito grato. E só quero que tudo corra tão bem para esses caras.”

À medida que uma nova era começa para os Cavaliers, Myron Medcalf e Jeff Borzello da ESPN detalham o que vem por aí para a escola, seus jogadores e o esporte.

Que legado Bennett deixa para trás?

Medcalf: Ele ganhou o único título nacional da Virgínia, e isso é significativo para qualquer treinador. A disputa pelo título nacional não apenas deu à Virgínia uma nova oportunidade na quadra de basquete, mas também mudou a percepção de toda a universidade. O Cavs se tornou mais do que o 1 seed que perdeu para o UMBC de 16 seed em 2018.

Existem vários treinadores neste jogo com longas carreiras que conquistaram um único título nacional (Tom Izzo, Jim Boeheim, John Calipari) que elevou os seus legados. Bennett também será considerado uma lenda, e não é um conceito selvagem imaginar Virginia homenageando suas contribuições com uma estátua ou outro gesto. Ele é muito importante para a história do programa.

Borzello: Além do campeonato nacional, Bennett será mais lembrado por seu estilo de jogo – e por sua lealdade inabalável a esse estilo de jogo. Durante o mandato de Bennett, Virginia jogou um dos basquete mais lentos e deliberados do país, nunca ficando acima do 316º lugar nacionalmente em ritmo (e isso aconteceu em sua primeira temporada em Charlottesville). Nas últimas quatro temporadas, foram os números 357, 357, 360 e 362, respectivamente.

Eles também eram verdadeiramente de elite defensivamente. De 2012 a 2020, a Virgínia ficou fora do top 10 em eficiência defensiva ajustada no KenPom apenas uma vez – quando terminou em 25º. Bennett recrutou esse estilo, encontrou jogadores que achou que poderiam se adequar ao que ele queria fazer na quadra e então os desenvolveu. Depois de algumas saídas iniciais de torneios da NCAA e da derrota da UMBC, houve críticas generalizadas de que a Virgínia não poderia ganhar muito em março com esse estilo de jogo. Bennett mudou? Não. Ele dobrou e venceu o campeonato nacional.

Andy Mead/YCJ/Icon Sportswire via Getty Images

Qual será a primeira tarefa de Sanchez?

Borzello: Mantenha a lista unida. As regras da NCAA determinam que os jogadores têm 30 dias após uma mudança de treinador para entrar no portal de transferências. Os jogadores da Virgínia provavelmente precisariam de uma isenção para serem elegíveis em sua próxima escola (ou pelo menos esperar até o final do semestre), mas também poderiam sair e redshirt nesta temporada em uma escola diferente, independentemente do processo de isenção. Virgínia foi escolhida em quinto lugar na pesquisa de pré-temporada do ACC divulgada na quarta-feira; muitas escolas importantes teriam interesse nos jogadores dos Cavaliers, caso eles entrassem no portal.

Medcalf: Considerando que a temporada começa em três semanas, não há tempo para Sanchez sair do roteiro – e isso não será necessário. Sanchez passou longos períodos nas equipes de Bennett no estado de Washington e na Virgínia, então haverá continuidade e familiaridade… contanto que os jogadores decidam ficar. Isso não é garantia, mas os vínculos da equipe de Bennett devem ajudar o programa a evitar o caos que a maioria das equipes enfrentaria se o seu técnico de longa data decidisse se aposentar menos de três semanas antes do início da temporada.

Acredito que a primeira coletiva de imprensa de Sanchez será impactante. Ele é conhecido na comunidade da Virgínia, mas não necessariamente na comunidade maior do basquete universitário, apesar de uma passagem de cinco anos como treinador principal em Charlotte, que terminou com um campeonato CBI em 2023. Sanchez é próximo de Bennett e tenho certeza que se sente um particular lealdade a ele devido ao impacto que teve na carreira de Sanchez. Mas também acho importante que Sanchez transmita que o programa está em boas mãos.

Ele terá que equilibrar seu respeito por Bennett e o reconhecimento de uma nova era – uma que deve incluir a aceitação das demandas da NIL pela Virgínia e o caos do portal de transferência. Não há outra maneira de competir no cenário atual. Sanchez terá que deixar isso claro quando for oficialmente apresentado como técnico interino.

Qual é o maior desafio para a Virgínia sem Bennett no comando?

Borzello: Embora os Cavaliers não tenham sido um Final Four ou candidato ao título nas últimas temporadas, esses ainda são lugares bastante grandes para ocupar. Bennett os levou a um campeonato nacional e a seis títulos da temporada regular do ACC – incluindo duas dessas temporadas “baixas” recentes. Estes são os padrões que Bennett estabeleceu.

Estilisticamente, Sanchez provavelmente continuará com o estilo mais lento e defensivo de Bennett. Durante seu tempo em Charlotte, o 49ers esteve consistentemente no último lugar da liga em termos de posse de bola por jogo, classificando-se como penúltimo nacional em ritmo em sua última temporada – mais lento até mesmo do que o Virginia. O elenco foi construído pensando nesse estilo, então isso não deve ser um problema para esta temporada.

Os treinadores do ACC também disseram que Bennett foi um dos melhores recrutadores de treinadores principais da liga; depois que se envolveu em um recrutamento, foi difícil vencê-lo. Sanchez terá o mesmo impacto no processo de recrutamento? E se a escola optar por contratar outra pessoa como treinador principal permanente na primavera, provavelmente será necessária uma revisão da escalação.

Por que mais treinadores estão abandonando o esporte em meio às grandes mudanças que alteraram o jogo?

Medcalf: Há pouco tempo conversei com um treinador que me disse que não é mais treinador principal, apenas gerente geral. As responsabilidades sobre os ombros dos treinadores de basquete universitário multiplicaram-se nos últimos anos. Não se trata apenas da nova liberdade de movimento dos atletas ou dos benefícios disponíveis para eles. Essas mudanças também aumentaram a energia necessária para recrutar e reter uma equipe. Os treinadores sempre participaram da arrecadação de fundos, mas esses esforços agora são ininterruptos. A rotatividade constante através do portal também é um desafio incrível.

O coaching em 2024 é uma experiência cansativa e árdua, de uma forma que não era há apenas cinco anos. Parece que menos treinadores – especialmente aqueles que ganharam sete dígitos durante muito tempo – passarão dos 65 ou 70, considerando a rotina que este trabalho exige agora.