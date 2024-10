O que a demissão de Wright significa para o Dream, cenário de treinamento da WNBA

O Atlanta Dream demitiu Tanisha Wright na quarta-feira, marcando o terceiro time da WNBA a se separar de seu técnico desde o término da temporada regular em 19 de setembro.

Wright teve um recorde de 48-68 em três temporadas, com duas partidas nos playoffs. O Dream, cujo último recorde de vitórias veio em 2018, foi eliminado da pós-temporada nas duas vezes. Mesmo assim, Atlanta não disputava jogos consecutivos nos playoffs desde 2013-2014. No entanto, não foi suficiente para salvar o emprego de Wright.

Atlanta tinha 15-25 anos este ano, apesar de várias lesões, incluindo o artilheiro e atleta olímpico Rhyne Howard perdendo 10 jogos.

Wright é o segundo ex-jogador da WNBA a ser demitido do cargo de técnico na semana passada; Teresa Weatherspoon foi dispensada em 26 de setembro, após apenas uma temporada no Chicago Sky.

Em 24 de setembro, o veterano técnico Curt Miller se separou do Los Angeles Sparks depois de apenas duas temporadas.

Assim, três vagas estão abertas, assim como a posição de treinador principal da expansão Golden State Valkyries. As equipes de expansão de 2026 em Toronto e Portland também precisarão contratar treinadores.

Damos uma olhada na saída de Wright, no cenário de treinador na WNBA e debatemos se poderemos ver mais vagas como treinador principal este ano.

O disparo de Wright foi uma surpresa?

Menos que Miller e especialmente Weatherspoon. Wright teve três temporadas e, embora ainda não seja muito tempo em uma liga hipercompetitiva, pode ser o padrão da indústria quando se trata de esportes profissionais atualmente.

A WNBA nunca esteve tão sob os holofotes como agora. A pressão para vencer é maior do que nunca, assim como a preocupação de ficar muito atrás das principais franquias. Talvez no passado estes três treinadores tivessem tido mais tempo.

Lesões são uma das coisas mais difíceis no treinamento em qualquer esporte. Wright, Miller e Weatherspoon lidaram com lesões este ano que – se não tivessem ocorrido – poderiam ter mudado suas temporadas.

Por outro lado, as lesões são sempre um dado adquirido e os treinadores têm de lidar com elas.

Atlanta está em seu quarto grupo de propriedade desde o início da franquia em 2008. O gerente geral do Dream, Dan Padover, e Wright chegaram ao Dream em outubro de 2021, vindos do Las Vegas Aces. Howard foi a escolha número 1 do Dream em 2022, e Atlanta foi negociada por Allisha Gray em 2023.

Atlanta teve duas escolhas de primeira rodada no draft em 2023: Haley Jones (nº 6) e Laeticia Amihere (nº 8). No início deste ano, o Dream trouxe Tina Charles e Aerial Powers como agentes livres e negociou com Jordin Canada.

Entre eles, Howard, Canadá e Powers ficaram 53 jogos afastados devido a lesões. Atlanta passou por momentos difíceis, vencendo apenas duas vezes em 15 jogos entre 11 de junho e 17 de julho. Após o intervalo olímpico, o Dream estava com 8-8, o que os levou aos playoffs. Mas isso não foi suficiente para Wright manter o emprego. — Voepel

Ao longo de 3 anos esta foi uma experiência incrível para mim. Quero agradecer a todos os jogadores que tive o prazer de treinar. Todos vocês lutaram muito para estabelecer um trabalho de base incrível, lutaram muito pela organização e lutaram muito pela nossa cultura… por isso estou – Treinadora Tanisha Wright (@coachtwright_) 2 de outubro de 2024

O que Sparks, Sky e Dream procuram em um novo treinador?

Aqui está algo que todas essas equipes têm em comum: escolhidos na loteria que estão no início de suas carreiras. Howard, que conquistou a medalha de bronze no basquete feminino 3×3 nas Olimpíadas de Paris, teve média de 17 pontos por jogo em suas três temporadas e tem apenas 24 anos.

Os Sparks tiveram a segunda escolha, Cameron Brink, e a quarta, Rickea Jackson, como novatos nesta temporada. Brink jogou apenas 15 partidas antes de ser perdido naquele ano devido a uma lesão no joelho em junho. Jackson jogou todos os 40 jogos, com média de 13,4 pontos.

A terceira escolha do Sky, Kamilla Cardoso, e a seleção nº 7, Angel Reese, combinaram pouco mais de 23 pontos e 21 rebotes por jogo. Reese perdeu os últimos seis jogos da temporada devido a uma lesão no pulso, mas parece que esta poderá ser uma dupla forte nos próximos anos.

A WNBA não permite muito tempo de desenvolvimento estruturado para os jogadores; o cronograma está muito compacto. É fundamental que os jogadores trabalhem muito em seus jogos fora da temporada, e as novas equipes técnicas de todas essas equipes precisam formar laços fortes com os jovens jogadores para orientá-los nesse processo também.

Mas parecia que Wright, Weatherspoon e Miller tinham boas conexões com suas jovens estrelas. É sempre difícil saber o que pode estar acontecendo nos bastidores de qualquer equipe. Mas quem quer que essas equipes contratem como substitutos de treinador poderá ter que consertar algumas barreiras entre jogadores e administração. — Voepel

Tomamos a difícil decisão de nos separar da técnica Tanisha Wright. pic.twitter.com/BkEkdrvWIR – Atlanta Dream (@AtlantaDream) 2 de outubro de 2024

Que outras vagas de treinador da WNBA podem ser abertas antes da temporada de 2025?

Latricia Trammell levou o Dallas Wings às semifinais na temporada passada, mas teve o segundo pior recorde na WNBA este ano. Ambos os antecessores de Trammell – Vickie Johnson e Brian Agler – ficaram apenas dois anos com os Wings. Por enquanto, Trammell permanece no cargo.

É o mesmo para Noelle Quinn. Depois que o Seattle Storm foi derrotado na primeira rodada dos playoffs por Las Vegas, Quinn sugeriu que ela estava com “tempo emprestado” e que todos os jogadores precisavam de um esforço mais consistente.

Seattle teve uma grande reviravolta nesta temporada, passando de 11-29 na última temporada para 25-15 – o maior número de vitórias do Storm desde 26-8 em 2018, quando Seattle conquistou o título da liga. Isso não parece motivo para demitir o treinador. Ainda assim, contratar agentes livres de alto nível, como Nneka Ogwumike e Skylar Diggins-Smith, mas não vencer um jogo dos playoffs pode ser o que empurra Quinn para fora depois de quatro temporadas.

Dito isto, com quatro vagas abertas – Atlanta, Chicago, Los Angeles e Golden State – os treinadores demitidos agora poderão ser contratados novamente em um futuro não distante. — Voepel

Qual dos quatro empregos de treinador da WNBA é mais atraente?

Dessas quatro equipes, o Dream tem as maiores chances de ser competitivo na próxima temporada. Eles não apenas chegaram aos playoffs este ano, mas Atlanta foi a quinta cabeça-de-chave em 2023 e deve ter Canadá e Howard de volta saudáveis, depois de terem perdido 30 jogos combinados nesta temporada.

Com Canadá, Howard e Gray, um All-Star, juntos na quadra, o Dream superou os adversários em 11 pontos a cada 100 posses de bola, de acordo com o WNBA Advanced Stats. Todos os três estão sob contrato para 2025, e Atlanta tem espaço para reconstruir a quadra de ataque e o banco ao redor deles.

Para Chicago e Los Angeles, a resposta dependerá dos resultados do sorteio. Se os Sparks conseguissem a escolha número 1, provavelmente a guarda da UConn, Paige Bueckers, isso iria turbinar seu processo de reconstrução. Por causa de uma troca com o Dallas Wings, o Sky não pode escolher o número 1, mas pode adicionar a segunda escolha aos promissores novatos Cardoso e Reese.

Ainda assim, se o objetivo é ganhar um campeonato, apostaria na expansão Valquírias. A próxima temporada pode ser um trabalho árduo para o Golden State, que provavelmente não adicionará muitos talentos de ponta no projeto de expansão de 6 de dezembro. Em 2026, no entanto, as Valquírias deverão estar bem posicionadas para competir numa classe de agência livre mais repleta de estrelas do que alguma vez vimos antes, graças a um salto esperado no tecto salarial ao abrigo de um potencial novo acordo de negociação colectiva.

Com os recursos dos Warriors, o Golden State entrará na liga como uma das franquias mais apoiadas da WNBA. Adicione a isso um mercado atraente e fãs que já depositaram 18.000 ingressos, e as Valquírias terão a chance de se juntar aos Aces, New York Liberty e Storm como o principal destino para agentes livres. — Pelton