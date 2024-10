O que sabemos sobre a nova treinadora das Valkyries WNBA, Natalie Nakase

Natalie Nakase, a nova técnica do Golden State Valkyries, tem uma ampla experiência como treinador e passou as últimas três temporadas na equipe do Las Vegas Aces de Becky Hammon.

Nakase, que jogou colegialmente na UCLA, nasceu no sul da Califórnia e começou sua carreira de treinadora na Alemanha em 2008. Ela também treinou no Japão – seus pais são nipo-americanos de segunda geração – antes de se mudar para a NBA, onde trabalhou. com o Los Angeles Clippers e sua afiliada da G League por uma década.

Nakase e Hammon foram considerados potencialmente os primeiros treinadores femininos da NBA. Ambos se mudaram para a WNBA em 2022 e tiveram muito sucesso em campeonatos consecutivos.

Agora, Nakase guiará a primeira equipe de expansão da WNBA desde o Atlanta Dream em 2008. A ESPN analisa o que isso significa para as Valquírias, Nakase e a WNBA.

A contratação de Nakase é uma surpresa ou algo esperado?

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Michael Voepel: Não é uma surpresa quando você considera a experiência que ela tem e o quanto ela é considerada por seu trabalho na NBA e na WNBA. Os fãs de basquete feminino de longa data se lembrarão de Nakase de seus dias como uma auxiliar da UCLA que se tornou a armadora titular do time. Ela era conhecida por sua coragem e determinação, e essas qualidades foram preservadas em seu treinamento.

Nakase foi entrevistado para o cargo de técnico principal do Phoenix Mercury em 2022 – que foi para Vanessa Nygaard, que permaneceu no cargo por menos de uma temporada e meia, indo de 17 a 31. Naquela época, Nakase elevou seu perfil na WNBA com o quão bem os Ases jogaram, e faz sentido para ela agora assumir a função de treinadora principal na liga.

A experiência de Nakase na WNBA também permite que ela forneça muitos insights para as Valquírias e para o gerente geral Ohemaa Nyanin para o próximo projeto de expansão.

O que essa contratação nos diz sobre as Valquírias?

Alexa Philippou: Talvez não seja surpreendente que as Valquírias, que pertencem aos Warriors, tenham escolhido alguém com vínculos com a NBA. Também é notável que duas de suas principais contratações no basquete, o gerente geral Ohemma Nyanin e agora Nakase, são do New York Liberty e do Aces, respectivamente – times que se separaram atraindo (e desenvolvendo) os melhores talentos e fornecendo recursos de qualidade para seus atletas.

Nakase passou parte de sua coletiva de imprensa introdutória falando sobre a importância de as franquias da WNBA terem suas próprias instalações de treino dedicadas durante todo o ano, o que ela teve com os Ases e fará com as Valquírias.

Las Vegas foi o melhor time da liga em 2022 e 2023 (ganhando títulos em ambos os anos), enquanto Nova York foi o melhor na temporada regular de 2024 e está prestes a ser o último time em pé agora. Com Nakase e Nyanim liderando, e o DNA do campeonato dos Warriors para aprender, as Valquírias esperam replicar esse tipo de sucesso, embora tenham que construir uma franquia e escalação inteiramente do zero.

Qual é a primeira tarefa de Nakase?

Voepel: Descobrir o rascunho da expansão, que será lançado em 6 de dezembro, bem como quais jogadores o time pode esperar que estejam disponíveis e como eles poderiam se encaixar. Ainda não sabemos onde o Golden State escolherá na primeira rodada do draft de abril, embora se presuma que será o número 5, logo após o sorteio.

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Ranking dos 15 melhores calouros do CFB »

• 5 maneiras pelas quais o Mets está chocando o beisebol »

• Big Board de Kiper: os 25 principais candidatos em potencial »

Mais conteúdo ESPN + »

A grande maioria dos jogadores da WNBA não se lembra de quando a liga teve pela última vez uma equipe de expansão em 2008, então eles estarão observando para ver como as Valquírias conduzem os negócios. Isso determinará, em parte, o quão desejável é o destino da franquia para agentes livres. Para aqueles que têm laços com a Califórnia, o Golden State oferece um segundo mercado. Mas a Bay Area também tem um alto custo de vida – ainda uma consideração para os jogadores da WNBA que desejam fazer da região seu lar em tempo integral.

A forma como Nakase lidera as Valquírias em sua primeira temporada fará uma grande diferença na forma como os jogadores da WNBA eventualmente a considerarão uma franquia de destino.

Como a mudança de Nakase para o Golden State impactou os Ases?

Voepel: O crescimento da guarda dos Ases desde que Nakase chegou a Las Vegas tem sido notável, assim como seu trabalho com a defesa do time.

Os Ases permaneceram praticamente intactos do ponto de vista pessoal nas últimas três temporadas, então isso faz a diferença para eles. Em termos de jogador, Las Vegas tem a maior parte de seu núcleo garantido para retornar em 2025, mas o armador Kelsey Plum é um agente livre.

Como isso impacta as outras vagas de treinador da WNBA?

Voepel: O Los Angeles Sparks (Curt Miller), o Chicago Sky (Teresa Weatherspoon) e o Atlanta Dream (Tanisha Wright) demitiram seus treinadores no final desta temporada. Nenhum deles permaneceu nesses empregos por muito tempo: três anos para Wright, dois para Miller e um para Weatherspoon.

A demissão de Weatherspoon foi a maior surpresa, considerando que ela parecia ter um bom relacionamento com a jovem estrela de Chicago, Angel Reese, e ninguém esperava muito da reconstrução do Sky nesta temporada.

Mesmo depois de 28 temporadas na WNBA, ainda há um número limitado de pessoas com muita experiência como treinador principal da WNBA. Poderiam os Sparks, Sky, Dream ou qualquer uma das equipes de expansão de 2026 (Toronto e Portland) dar a um assistente como Kristi Toliver, jogador de longa data da WNBA, a chance de ser treinador principal? Ela também trabalhou na NBA e também foi assistente nesta temporada do técnico do primeiro ano do Phoenix, Nate Tibbett.

Também pode haver mudanças de outros treinadores atuais da WNBA indo para outro lugar. Este carrossel de treinamento pode ficar girando por um tempo.