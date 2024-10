O que vem por aí para os Browns após a lesão de Aquiles no final da temporada de Deshaun Watson

CLEVELAND – O quarterback do Browns, Deshaun Watson, disparou um tiro de espingarda e tentou executar uma jogada de corrida no final do primeiro tempo do jogo de domingo contra o Cincinnati Bengals. Mas antes que pudesse ultrapassar a linha de luta, ele caiu no chão, alcançando a parte inferior da perna direita.

A magnitude da lesão foi imediata quando um carrinho entrou no campo. Então, todo o time dos Browns saiu da linha, preocupado com seu zagueiro titular.

O melhor da nação NFL • Bromance Herbert-Harbaugh decolando

• Cardeais não frustrados

• Por dentro do domínio NFC de Jackson

• Bucs serão testados por Jackson

• Qual é a posição dos Cowboys?

Momentos depois, Watson foi levado para o vestiário. Ele usou uma toalha enrolada na cabeça para enxugar as lágrimas do rosto.

Na segunda-feira, os Browns confirmaram que Watson havia rompido o tendão de Aquiles direito, marcando o segundo ano consecutivo em que Cleveland perdeu Watson devido a uma lesão no final da temporada. Ele machucou o ombro de arremesso na semana 10 do ano passado.

As três temporadas de Watson em Cleveland renderam 19 partidas decepcionantes. Desde que os Browns negociaram por ele antes da temporada de 2022, garantindo US$ 230 milhões em cinco anos, Watson cumpriu suspensão de 11 jogos por violar a política de conduta pessoal da NFL e sofreu duas lesões no final da temporada. Sua contratação, que deveria garantir a posição de quarterback dos Browns nos próximos anos, deixou mais dúvidas sobre os planos da franquia para o cargo, não apenas no futuro imediato, mas também no próximo ano, já que Watson mais uma vez enfrenta uma longa reabilitação, um que pode durar até a temporada de 2025.

“Nos sentimos mal por Deshaun”, disse o técnico dos Browns, Kevin Stefanski, na segunda-feira. “Nesse caso, me sinto mal por perdê-lo nesta temporada. E também sabemos que, como time de futebol, é aqui que você tem que dar um passo à frente.

Deshaun Watson se contorce em campo depois de sofrer uma lesão no tendão de Aquiles no domingo. Nick Cammett/Imagens Getty)

Durante semanas, os Browns enfrentaram dúvidas sobre a posição de Watson como zagueiro titular do time. À medida que seu jogo piorava, os fãs começaram a ficar inquietos.

Os Browns apostaram tudo para adquirir Watson em 2022. Apesar das alegações de agressão sexual que eventualmente forçariam Watson a cumprir uma suspensão para iniciar sua carreira em Cleveland, a franquia enviou ao Houston Texans três escolhas de primeira rodada e deu a Watson um contrato totalmente garantido em esperanças de levar a equipe à disputa.

Desde a mudança, Watson produziu 34 QBR e um recorde de 9-10 como titular. Seu status de figura polarizadora e controversa durante sua gestão em Cleveland ficou evidente no início da derrota de domingo por 21 a 14 para o Bengals. Os fãs da casa o vaiaram durante as apresentações antes do jogo e continuaram enquanto o ataque de Cleveland explodia.

Acompanhe a NFL durante toda a temporada

Enquanto ele estava caído no chão após a lesão no tendão de Aquiles, os aplausos e vaias dos fãs atraíram a ira de seus companheiros dos Browns.

“Devíamos ter vergonha de nós mesmos”, disse o lado defensivo Myles Garrett depois.

Embora a lesão impeça Watson de causar impacto em campo para Cleveland, seu contrato continuará a pesar sobre a franquia. Nas duas temporadas seguintes, Watson teve limites máximos de US$ 72,9 milhões, ambos programados para serem os segundos maiores da NFL, de acordo com o Roster Management System. Cleveland deve a Watson US$ 46 milhões em cada uma das próximas duas temporadas, um investimento exorbitante em um jogador que tem o quarto menor QBR de 45 quarterbacks com pelo menos 10 partidas desde o início da temporada de 2022.

Os Browns reestruturaram o contrato de Watson antes da temporada, criando US$ 44,79 milhões em espaço de limite que a equipe deverá transferir para se tornar compatível com o limite na entressafra de 2025. Cleveland está projetado em US$ 52 milhões acima do limite para a temporada de 2025. A reestruturação do contrato de Watson, no entanto, gerou US$ 172 milhões e US$ 99 milhões de limites mortos em 2025 e 2026 se Cleveland se separasse dele com um corte antes de 1º de junho.

Os Browns compraram uma apólice de seguro para o contrato de Watson e receberam alívio máximo para 2024 depois que ele perdeu 11 jogos devido a uma lesão em 2023. Se sua lesão o forçar a perder jogos em 2025, Cleveland poderá obter alívio adicional.

De acordo com uma cópia do contrato de Watson obtida pela ESPN, os Browns têm até US$ 13,9 milhões do salário de Watson em 2024 segurados e até US$ 44,2 milhões de seu salário de 2025 segurados.

No entanto, com espaço limitado esperado em 2025, a melhor oportunidade dos Browns para se atualizarem como zagueiro pode vir no draft. Cleveland não deve mais nenhuma escolha para a troca de Watson e, com o time 1-6, sua primeira escolha no primeiro turno desde 2021 tende a ser uma seleção de topo. O último rascunho simulado do analista da ESPN, Jordan Reid, projetado antes da lesão de Watson, fez com que os Browns selecionassem o quarterback do Colorado, Shedeur Sanders, como a escolha número 1.

Antes da temporada, o gerente geral do Browns, Andrew Berry, falou sobre manter Watson em Cleveland nos próximos anos e ao longo de vários contratos, uma perspectiva brilhante para um jogador que ainda não tinha correspondido às expectativas que surgiram com um dos o maiores negócios da história da NFL.

Um comunicado divulgado pela equipe na segunda-feira disse que espera-se que Watson se recupere totalmente. Stefanski, porém, evitou responder a várias perguntas sobre o jogo de Watson nesta temporada e seu status como zagueiro titular do time quando estiver saudável novamente.

“Obviamente, acredito em Deshaun”, disse Stefanski. “Mas também acho importante reconhecer que ele acabou de sofrer uma lesão grave e uma fratura grave. Estamos nos sentindo mal por ele e sabemos que ele vai se recuperar. Estou ansioso para que ele faça a cirurgia e, obviamente, recupere seu corpo.”

Dorian Thompson-Robinson teve dificuldades como passador depois de substituir Watson no domingo, completando 11 de 24 passes para 82 jardas e lançando duas interceptações. Imagens de Ken Blaze-Imagn

Os Browns começaram a temporada 1-5 com Watson postando o QBR mais baixo da NFL. Mas Stefanski o apoiou como zagueiro titular, dizendo que Watson deu ao Cleveland sua melhor oportunidade de vencer. A equipe, porém, fez uma mudança como zagueiro reserva antes do jogo de domingo, promovendo o jogador do segundo ano Dorian Thompson-Robinson para QB2, enquanto o veterano Jameis Winston foi nomeado zagueiro de emergência.

Thompson-Robinson mostrou sua capacidade atlética após a lesão de Watson, liderando os Browns com 44 jardas corridas. Mas ele teve dificuldades como passador, completando 11 de 24 passes para 82 jardas e lançando duas interceptações. Ele machucou um dedo da mão de arremesso ao fazer um tackle após sua segunda escolha no final do quarto período, o que forçou Winston a entrar no jogo com os Browns perdendo por 21-6. Winston completou 5 de 11 passes para 67 jardas, lançando um touchdown e convertendo uma tentativa de 2 pontos antes de um chute lateral sem sucesso encerrar efetivamente o jogo.

Após o jogo, Stefanski disse que via Thompson-Robinson e Winston como o segundo quarterback, mas decidiu ir com Thompson-Robinson porque o plano de jogo não incluía o pacote de jardas curtas que o time usou com Winston nesta temporada.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Senti que Dorian se saiu bem nos treinos e na preparação para torná-lo reserva”, disse Stefanski.

Stefanski não se comprometeu com um quarterback titular para o jogo em casa de domingo contra o Baltimore Ravens, dizendo que queria reunir mais informações sobre a extensão da lesão de Thompson-Robinson. Stefanski disse que se sentia confortável com a disponibilidade de Thompson-Robinson para a temporada, mas não se comprometeu com o jogo dos Ravens. Sem nenhum quarterback no time de treino, Stefanski disse que o time adicionará um passador esta semana.

Thompson-Robinson, escolhido na quinta rodada de 2023, fez três partidas como titular na temporada passada, completando 53,6% de seus passes para 440 jardas, 1 touchdown e 4 interceptações. Sua primeira partida veio inesperadamente contra os Ravens, depois que Watson ficou inativo devido a uma lesão no ombro direito. Thompson-Robinson lançou três interceptações em uma derrota por 28-3 e fez mais duas partidas antes dos Browns recorrerem a Joe Flacco, depois que Watson sofreu outra lesão no ombro, sendo que esta exigiu uma cirurgia no final da temporada.

Thompson-Robinson mostrou mais conforto e domínio do ataque durante seu segundo campo de treinamento e pré-temporada. A equipe optou por mantê-lo no lugar de Tyler Huntley como um de seus três zagueiros e permaneceu otimista quanto ao seu potencial. Mas a inexperiência de Thompson-Robinson foi destacada quando ele parecia sobrecarregado ao assumir o lugar de Watson no domingo.

“Há muitas coisas que preciso fazer para limpar”, disse Thompson-Robinson após o jogo. “Isso meio que me deu flashbacks do jogo dos Ravens no ano passado, e esse sentimento ainda tem um gosto ruim na boca. E isso é algo que preciso me olhar no espelho e me preparar para a próxima semana.”

Winston, um veterano de 10 anos, oferece uma opção mais experiente do que Thompson-Robinson. Ele foi titular em 80 jogos desde que o Tampa Bay Buccaneers o selecionou como a escolha número 1 no draft de 2015. Winston, porém, é menos móvel do que Thompson-Robinson ou Watson, o que pode ser um problema por trás de uma linha ofensiva que rendeu 35 sacks, o recorde da liga.

“Estou pronto e preparado para qualquer papel”, disse Winston. “Essa tem sido a história da minha carreira nos últimos anos. Estou pronto. Estou pronto e preparado para qualquer papel que desempenhe. Estou aqui para servir.”

Kevin Stefanski novamente perde seu quarterback titular devido a uma lesão no final da temporada. Foto de Jason Miller/Getty Images

Qualquer que seja o quarterback que os Browns nomeiem como titular, o ataque parece prestes a girar a partir da abordagem de propagação que foi construída em torno de Watson com a esperança de trazê-lo de volta à forma do Pro Bowl. Com o running back Nick Chubb fazendo sua estreia na temporada no domingo, após uma grave lesão no joelho no ano passado, o Cleveland correu 28,6% de suas jogadas abaixo do centro, empatando com a segunda maior taxa nesta temporada. A porcentagem de tiros de espingarda dos Browns – 71,4% – foi a segunda mais baixa nesta temporada.

“Acho que você teria que fazer isso como um ataque, você está sempre se inclinando para aquilo com que seus zagueiros se sentem mais confortáveis”, disse Stefanski. “Então, isso certamente será verdade daqui para frente.”

Stefanski está acostumado a fazer uma mudança no meio da temporada como zagueiro. Quando os Browns contrataram Flacco, o Cleveland voltou aos princípios da Costa Oeste que Stefanski inicialmente trouxe – snaps abaixo do centro e passes de ação – e isso ajudou a manter a temporada do time em andamento a caminho dos playoffs.

No momento em que Stefanski recorreu a Flacco, porém, os Browns estavam com 7-4, contando com uma defesa de elite e precisando de um quarterback para orientar o ataque. As circunstâncias de outra mudança de quarterback devido a lesão são diferentes.

Na derrota de domingo, que deixou o Cleveland por 1 a 6, o ataque dos Browns registrou um total de 300 jardas pela primeira vez nesta temporada, mas estendeu sua seqüência de jogos sem 20 pontos para sete, a mais longa para iniciar uma temporada em 15 anos.

Watson não foi capaz de melhorar o ataque de Cleveland em sete partidas nesta temporada, mas a unidade se encontra com problemas duradouros – de pênaltis a bloqueios – que Stefanski e quem quer que comece como zagueiro contra os Ravens terão que trabalhar para corrigir.

A redatora sênior da ESPN, Kalyn Kahler, contribuiu para este relatório.