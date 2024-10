O recebedor do Bucs, Mike Evans, uma decisão durante o jogo contra Ravens

TAMPA, Flórida – O wide receiver do Tampa Bay Buccaneers Pro Bowl, Mike Evans, será uma decisão no tempo de jogo para o jogo de segunda-feira à noite contra o Baltimore Ravens, disse o técnico Todd Bowles no sábado.

Evans perdeu os treinos de quinta e sexta devido a uma lesão no tendão da coxa, mas foi capaz de fazer “algumas coisas” durante o treino de sábado, disse Bowles.

“Ele fez algumas coisas hoje que foram encorajadoras”, disse Bowles. “Veremos como serão os próximos dois dias e como ele se sente. … Ele é questionável agora.”

Evans, que se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da franquia nesta temporada, está atualmente empatado em cinco touchdowns, líder da liga, junto com o companheiro de equipe Chris Godwin, Allen Lazard, Ja’Marr Chase e George Kittle.

Bowles disse que o pivô titular e escolhido para o primeiro turno de 2024, Graham Barton, progrediu o suficiente esta semana, apesar de estar limitado na quinta e sexta-feira para jogar na noite de segunda-feira. Barton perdeu o jogo da semana passada contra o New Orleans Saints devido a uma lesão no tendão da coxa.

Bowles também disse que o wide receiver do segundo ano, Trey Palmer, que perdeu os dois últimos jogos devido a uma concussão, “estará bem” na noite de segunda-feira, depois de participar plenamente do treino de sexta-feira sem problemas.

O cornerback titular Jamel Dean, que sofreu uma lesão no tendão da coxa contra o Saints, estará de fora, com o cornerback novato Tyrek Funderburk esperado para intervir mais uma vez como fez na semana passada, assim como o cornerback do segundo ano Josh Hayes.

“Achei que ele fez algumas coisas por ter ido lá pela primeira vez, porque também perdeu a pré-temporada”, disse Bowles sobre Funderburk. “Com um jogo em andamento, ele estará um pouco mais calmo, um pouco mais confiante – entre ele e Hayes, os dois terão algum tempo lá. Estamos ansiosos para vê-los jogar.”

O wide receiver Kameron Johnson (tornozelo) e o tight end Payne Durham (panturrilha) ficarão de fora.