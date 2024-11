O relacionamento de Gisele Bündchen com o ex Tom Brady toma um rumo inesperado em meio ao anúncio da gravidez

Gisele Bündchen está grávida pela terceira vez, em uma revelação que desequilibrou os fãs no início desta semana. Bündchenex Tom Brady – um dos atletas mais famosos do mundo – estava entre aqueles que se sentiram pegos de surpresa pelo anúncio de que Bundchen e seu treinador de jiu jitsu estavam esperando um filho em início de 2025.

Bradysete vezes Super Bowl campeão que recentemente se juntou RAPOSA como seu líder NFL analista, divorciado de Bundchen em 2022quando ele estava começando sua última temporada como quarterback da NFL. O romance em rápida escalada de Bundchen com Joaquim Valente – e seu culminar na terceira gravidez da modelo brasileira – provavelmente surpreendeu Brady mais do que a maioria.

Por dentro do relacionamento frio de Brady e Bundchen

De acordo com Página seisO divórcio de Bundchen de Brady cortou as linhas de comunicação estabelecidas durante seu casamento de 13 anos. Segundo uma fonte, a dupla agora fala “só quando precisam“, e suas fortes diferenças de personalidade são a principal razão disso.

“O Tom é ótimo, um cara muito legal, normal. A Gisele é… muito diferente. Ela realmente sopra quente e frio”, disse a fonte ao Page Six.

Brady e Bundchen compartilham dois filhos, de 14 anos Bem e 11 anos Vivianee Bundchen – mantendo “seu estilo” – supostamente manteve sua gravidez em segredo de todos até muito recentemente. Diz-se que a mulher de 44 anos está com “cinco ou seis meses” de gravidez, o que significa a data do parto seria em janeiro ou fevereiro do próximo ano.

Brady só aprendeu na semana passada sobre a gravidez – e que seus filhos com Bundchen ganhariam um novo meio-irmão. Não se espera que mude a frequência com que o lendário quarterback vê seus filhos, que dividem seu tempo no Bundchen’s Miami casa e Brady Ilha Indian Creek atravessar o curso de água.

“Tom faz o melhor que pode pelas crianças e as coloca em primeiro lugar e isso é tudo que importa; ele está tentando o seu melhor”, disse a fonte.