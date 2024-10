O retorno do Man United mostra que eles devem construir em torno de Garnacho

MANCHESTER, Inglaterra – Alejandro Garnacho recebeu o maior destaque de Erik ten Hag contra o Brentford e o extremo do Manchester United retribuiu ao seu treinador com um desempenho à altura.

Tanto Garnacho quanto Marcus Rashford querem jogar na esquerda e, na maioria das vezes, Ten Hag tem dado preferência a Rashford. Mas o United não tem marcado nem vencido e por isso o holandês fez uma alteração para colocar o internacional inglês na direita. Funcionou e Garnacho marcou um empate crucial pela esquerda para ajudar o United a uma vitória muito necessária por 2-1.

O internacional argentino atormentou o lateral-direito improvisado Sepp van den Berg e foi facilmente o melhor jogador da equipa da casa. Ele teria pelo menos duas assistências para adicionar ao seu gol se seus companheiros estivessem mais atentos a alguns cruzamentos feitos na área durante um segundo tempo brilhante.

Garnacho saiu no final do jogo e foi aplaudido de pé pela torcida em Old Trafford. Em grande parte graças ao jovem de 20 anos, eles finalmente tiveram um bom dia sob o sol de outono de Manchester, assim como Ten Hag.

“Eu sei do que ele é capaz”, disse Ten Hag depois. “Ele é uma ameaça e tem habilidades de gol, mas também uma ameaça em situações de um contra um. O produto final é definitivamente o que precisamos e sentimos falta disso nos primeiros jogos da temporada”.

Alejandro Garnacho comemora com o também artilheiro Rasmus Højlund. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Depois de cinco jogos sem vencer, Ten Hag precisava desesperadamente de uma. Mas por um tempo pareceu que Brentford iria martelar outro prego em seu caixão com a primeira vitória na liga em Old Trafford desde 1937, quando chegou ao intervalo vencendo por 1 a 0.

Matthijs de Ligt já havia sido expulso de campo duas vezes depois de sofrer um ferimento na cabeça em uma colisão com Kevin Schade. Com o sangue ainda colorindo os cabelos e o rosto vermelho, o zagueiro foi mandado para a linha lateral pela terceira vez nos acréscimos do primeiro tempo. Ainda fora de campo, Ethan Pinnock escapou de Diogo Dalot na cobrança de escanteio e cabeceou para André Onana.

De Ligt girou furioso e chutou para a arquibancada; Os protestos de Ruud van Nistelrooy valeram ao treinador adjunto um cartão amarelo e ele teve a sorte de evitar o segundo, ao continuar a sua discussão com o quarto árbitro no túnel, no intervalo.

Muitas vezes o United sob o comando de Ten Hag não conseguiu lidar com contratempos. Desta vez, porém, a injustiça percebida pareceu incendiá-los.

“Estávamos loucos”, admitiu Ten Hag. “Definitivamente, estávamos zangados no intervalo.”

O Brentford ganhou as manchetes por começar rapidamente no mês passado, mas foi o United quem começou o segundo tempo com força. A tática do United durante a maior parte do jogo parecia centrar-se em levar a bola para Garnacho o mais rápido possível e aos 47 minutos colocou a equipe de Ten Hag de volta ao jogo.

Rashford pegou a bola pela direita e fez um passe preciso para o outro lado da área; Garnacho já marcou voleios espetaculares antes e acrescentou outro à sua coleção com uma finalização guiada para a rede antes que a bola tocasse o solo. Foi o tipo de finalização clínica que Ten Hag estava implorando – e foi um dos sete chutes que Garnacho tentou, três a mais do que qualquer outro jogador do United.

Matthijs de Ligt desabafa depois que Brentford marcou enquanto estava fora de campo. Imagens de Gareth Copley/Getty

Às vezes criticado por seu ritmo de trabalho, ele defendeu tão bem quanto atacou e liderou a tabela com seis recuperações de bola antes de ser substituído.

Com o United perdendo por 1 a 0 e o Southampton vencendo por 2 a 0 contra o Leicester, houve um ponto durante a tarde em que o time de Ten Hag foi oficialmente o menor pontuador da Premier League. Mas Ten Hag disse repetidamente que está confiante de que seus atacantes acabarão por acertar, e durante 45 minutos contra o Brentford eles fizeram isso.

O segundo gol foi direto da prancheta de Ten Hag. A pressão do United prendeu Brentford no seu próprio canto, Lisandro Martínez recebeu um passe solto no alto do campo, Christian Eriksen disparou um passe rápido e Rasmus Højlund finalizou hábil após um passe inteligente de Bruno Fernandes.

O sorriso radiante de Ten Hag disse tudo e ele abraçou Van Nistelrooy e seu colega assistente Rene Hake. Houve um certo alívio nas comemorações após uma pausa internacional contundente que gerou mais especulações sobre seu futuro.

“As estatísticas mostram que jogamos um bom futebol, mas não marcamos o suficiente”, disse Ten Hag. “Hoje marcámos dois golos brilhantes. Os dois golos que marcamos são de grande qualidade. Esta equipa tem capacidade para fazer golos muito bons e quando marcamos e ganhamos acrescenta alguma confiança.

“No início da temporada tivemos boas exibições. Tivemos oportunidades, mas não marcámos o suficiente e todos ficaram negativos. Hoje pode ajudar-nos, mas é apenas uma vitória e temos de aproveitar isso.”

E aí reside o desafio para Ten Hag. A vitória sobre o Brentford vai acabar com as dúvidas sobre a sua posição por alguns dias, mas Fenerbahçe e José Mourinho aguardam na quinta-feira na UEFA Europa League. Somente uma sequência consistente de vitórias até a próxima pausa internacional poderá acalmar o debate sobre se ele é o homem certo para o cargo.

Ele pode pelo menos apontar o desenvolvimento de Garnacho como uma das coisas que acertou em Old Trafford. Garnacho precisava que Ten Hag mostrasse fé suficiente para jogar com ele regularmente desde que chegou ao time titular durante a primeira temporada do ex-técnico do Ajax em Manchester. Agora é Ten Hag quem precisa que Garnacho continue jogando como fez contra o Brentford e tire a pressão dos ombros do técnico.