O RH de desempate de Mitchell levanta Brewers por Mets no wild card da NL

MILWAUKEE – Jackson Chourio empatou o jogo em oitavo com seu segundo home run da noite e o rebatedor Garrett Mitchell acertou um chute de duas corridas no final do inning para dar aos Milwaukee Brewers uma vitória por 5-3 sobre o New York Mets em Quarta-feira à noite, que igualou a série Wild Card da Liga Nacional.

As equipes jogarão um Jogo 3 decisivo na noite de quinta-feira. Os Brewers tentarão se tornar o primeiro time a se reunir para vencer uma série melhor de três wild card depois de perder a abertura desde que a MLB foi para este formato de playoff expandido em 2022.

Milwaukee perdia por 3-2 quando Chourio liderou o oitavo gol ao acertar o centro-direito do arremessador perdedor Phil Maton, fazendo sua quarta aparição no monte em cinco dias. Chourio, um estreante de 20 anos, também abriu o final do primeiro inning com um remate para a direita.

Ele se tornou o jogador mais jovem a acertar um home run inicial na pós-temporada e o primeiro jogador na história da pós-temporada com um home run inicial e um home run que empatou o jogo na oitava entrada ou mais tarde no mesmo jogo. Ele também é o segundo jogador mais jovem a marcar duas vezes em um jogo da pós-temporada, atrás de Andruw Jones, de 19 anos, pelo Atlanta, na estreia da World Series de 1996, no Yankee Stadium.

Depois que Blake Perkins marcou e William Contreras fez uma jogada dupla, Willy Adames manteve viva a oitava entrada com uma única. Mitchell então mandou uma bola curva no primeiro arremesso logo por cima da parede, no centro-direito, um chute de 390 pés que deixou a multidão do American Family Field em frenesi.

“Eu estava apenas procurando algo além da base e reconheci a bola curva logo cedo”, disse Mitchell à ESPN.

“Estou me preparando [to hit] desde a quarta entrada, então estava apenas tentando permanecer ativo e pronto para ir.”

Devin Williams retirou o time em ordem no nono para ganhar a defesa, e Joe Ross conquistou a vitória depois de lançar 1⅓ entrada de alívio sem gols. Foi a primeira vitória dos Brewers nos playoffs ao entrar na oitava entrada na história da franquia. Anteriormente, eles estavam entre 0 e 26 em tais cenários.

O Mets assumiu a liderança no segundo turno depois que um arremessador dos Brewers cometeu novamente um erro crítico na primeira base.

Com o placar empatado em 1 a 1, o Mets teve um eliminado e ninguém no segundo, quando Starling Marte acertou um grounder de rotina para o homem da primeira base Rhys Hoskins, cujo arremesso ricocheteou na luva de Frankie Montas quando o destro foi cobrir o saco .

Depois que Montas não conseguiu receber o arremesso de Hoskins, ele não conseguiu eliminar os próximos dois rebatedores do Mets. Tyrone Taylor e Francisco Alvarez lançaram singles consecutivos, com o último trazendo Marte para casa. Francisco Lindor seguiu com uma mosca de sacrifício que marcou Taylor.

Foi a segunda noite consecutiva em que o Mets se recuperou depois que um arremessador dos Brewers estragou uma jogada na primeira base. Nova York perdia por 4-3 com duas eliminações no quinto inning de sua vitória por 8-4 na terça-feira, quando Joel Payamps estava atrasado para chegar à primeira base em um grounder para Hoskins, permitindo que Jose Iglesias deslizasse de cabeça com segurança para desencadear uma explosão de cinco corridas.

Milwaukee conseguiu uma corrida de volta no quinto lugar, quando Brice Turang acertou uma dobradinha na liderança e marcou na mosca de sacrifício de Perkins.

Informações da ESPN Research, Jesse Rogers da ESPN e The Associated Press foram usadas neste relatório.