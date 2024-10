O status de Aaron Rodgers vs. Bills foi revelado pela equipe médica dos Jets. Ele vai jogar?

TO estado de saúde do quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, tem sido uma preocupação para a equipe médica do time desde o ano passado. Rodgers, depois de uma carreira lendária como QB do Green Bay Packers, chegou aos Jets no ano passado com a esperança de dar um campeonato ao time de Nova York. eles não vencem há mais de meio século.

Mas Rodgers se machucou na primeira série ofensiva do time, no primeiro jogo de 2023, e o sonho virou fumaça. Portanto, a esperança é que, com Rodgers de volta neste ano, as coisas possam correr mais ou menos como planejado. No entanto, no jogo em Londres contra o Minnesota Vikings, ele se machucou novamente, embora sem gravidade, então seu status para o jogo da próxima segunda-feira à noite contra o Buffalo Bills foi reservado. A partir de hoje.

Aaron Rodgers revela a calma que sentiu antes de seu esperado retorno ao campo da NFL após um ano desafiador

Os médicos da equipe Jets deram luz verde a Aaron Rodgers para jogar o jogo de segunda-feira contra as contas. Depois de lidar com uma torção no tornozelo e um problema no tendão da coxa no início da semana, o quarterback de 40 anos foi um participante pleno no treino de sábado. O técnico interino Jeff Ulbrich expressou sua confiança em Rodgers, afirmando: “Ele parecia muito bem. Ele é um mágico no que diz respeito ao trabalho que coloca em seu corpo e em toda a regeneração e tudo mais. Ele se parece com Aaron, o que é uma coisa fantástica, como todos sabemos.”

Apesar de tendo seu pior jogo com os Jets no último domingolançando três interceptações na derrota para Minnesota, Rodgers está pronto para se recuperar. Ulbrich, que assumiu o cargo de técnico interino após a demissão de Robert Saleh, elogiou Rodgers por sua dedicação em permanecer na melhor forma. “Ele é um mágico no que diz respeito ao trabalho que coloca em seu corpo e toda a (regeneração) e tudo mais“, disse Ulbrich.

A resiliência do quarterback foi posta à prova quando sua perna torceu desajeitadamente durante o jogo contra o Minnesota, mas ele resistiu e permaneceu no jogo. Agora com o apoio dos médicos da equipe e a sua própria determinação Rodgers está preparado para liderar os Jets na noite de segunda-feira.

QB lesionado deve liderar Jets contra Buffalo

Ulbrich assumiu sua nova função como técnico interino após a demissão de Saleh e vem fazendo mudanças na comissão técnica. A equipe está buscando mudar a situação e melhorar seu desempenho, e ter Rodgers de volta à sua melhor forma é um impulso significativo para o próximo jogo contra o Bills.

Apesar de enfrentar desafios dentro e fora do campo, a dedicação de Rodgers ao seu ofício e sua capacidade de superar obstáculos fazem dele um trunfo valioso para a equipe. Sua ética de trabalho e compromisso em permanecer em forma e pronto para o dia do jogo conquistaram o respeito de seus companheiros de equipe e treinadores.

Os fãs do New York Jets podem respirar aliviados sabendo que seu quarterback estrela entrará em campo na noite de segunda-feira. Com Rodgers no comando, a equipe se prepara para ter um forte desempenho e garantir a vitória sobre os próximos adversários.